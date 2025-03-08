Rusya, Ukrayna ile ateşkese hazır! Putin şartlarını sıraladı: Çin'e yeşil ışık yaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ateşkes şartlarını sıraladı. Putin, NATO birliklerini kesin bir dille reddederken Çin'e ise yeşil ışık yaktı.

ABD'de başkanlık koltuğuna yeniden Donald Trump'ın oturmasıyla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler yeniden gündem oldu. Ukrayna'nın olmadığı masada, seneler sonra ABD-Rus heyetleri bir araya geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise Trump ile oturduğu koltuktan hiç memnun kalkmadı. Trump, son olarak Ukrayna ile değil de Rusya ile barışı görüşmenin daha kolay olduğunu söylemesinin ardından Rus lider Vladimir Putin bir kez daha ateşkes şartlarını sıraladı.

''RUSYA ATEŞKESE HAZIR''

Putin, Ukrayna ile ateşkese varmaya hazır olduklarını fakat asla NATO birliklerini sınırda istemediğini belirtti. Kremlin, Rus liderin bu isteğinin Suudi Arabistan görüşmeleri sırasında ABD'ye iletildiğini açıkladı.

ÇİN'E RUSYA'DAN YEŞİL IŞIK

Putin, bir ateşkesin sağlanabilmesi için Ukrayna ile gelecekteki barış anlaşmasının temel ilkelerinin netleşmesi gerektiğini ve çatışma bölgesine bir barış gücünün gönderilmesini şart koştu. Kremlin, Çin veya "tarafsız" olarak görülen diğer ülkelerin barış gücü göndermesine itiraz etmediklerini bildirdi.

RUSYA, AB ÜLKELERİYLE TERS DÜŞÜYOR

Putin'in bu talebi ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından hoş karşılanmıyor. ABD ile AB'nin arasının açılmasında payı olan Rusya, özellikle Fransa ve İngiltere ile ters düşüyor.