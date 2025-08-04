Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi

Sırbistan'ın Horgos Sınır Kapısı'nda gümrük denetimleri sırasında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bir aracın koltuğunun altına gizlenmiş yaklaşık 42 bin euro yani yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın bulundu.

ALTINLAR BEYAN EDİLMEMİŞTİ

Sırbistan Gümrük İdaresi’nin açıklamasına göre, altınlar, Macaristan'a geçmek isteyen bir kişinin aracında bulundu. Denetim esnasında aracın koltuk altına saklanmış bir çanta fark edildi. Çantada 3 kolye, 14 bilezik, 4 yüzük, 1 çift küpe, 5 büyük ve 7 küçük altın sikke olmak üzere, toplam 464 gram ağırlığında ziynet eşyası vardı. Altınların beyan edilmediği belirtildi.

Yasalar gereği, gümrükte yakalanan mallar, taşıma aracının değerinin üçte birini aşıyorsa, araca da el konuluyor. Dolayısıyla altınların bulunduğu araca da el konuldu.

Sırbistan Gümrüğü, özellikle yaz aylarında artan sınır geçişlerinde bu tür vakaların sıklaştığına dikkat çekerek, yolcuları altın, döviz ve değerli eşya beyanı konusunda bir kez daha uyardı.