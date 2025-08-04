Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi

Sırbistan'ın Horgos Sınır Kapısı'nda şoke eden bir olay yaşandı. Bir araçtaki koltuğun altına gizlenmiş 42 bin euro yani yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın ziynet eşyası bulundu. Araca ve altınlara el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:54

'ın Horgos Sınır Kapısı'nda gümrük denetimleri sırasında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bir aracın koltuğunun altına gizlenmiş yaklaşık 42 bin euro yani yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın bulundu.

Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi

ALTINLAR BEYAN EDİLMEMİŞTİ

Sırbistan Gümrük İdaresi’nin açıklamasına göre, altınlar, 'a geçmek isteyen bir kişinin aracında bulundu. Denetim esnasında aracın koltuk altına saklanmış bir çanta fark edildi. Çantada 3 kolye, 14 bilezik, 4 yüzük, 1 çift küpe, 5 büyük ve 7 küçük altın sikke olmak üzere, toplam 464 gram ağırlığında ziynet eşyası vardı. Altınların beyan edilmediği belirtildi.

Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi

Yasalar gereği, gümrükte yakalanan mallar, taşıma aracının değerinin üçte birini aşıyorsa, araca da el konuluyor. Dolayısıyla altınların bulunduğu araca da el konuldu.

Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi

Sırbistan Gümrüğü, özellikle yaz aylarında artan sınır geçişlerinde bu tür vakaların sıklaştığına dikkat çekerek, yolcuları altın, döviz ve değerli eşya beyanı konusunda bir kez daha uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde
Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu
ETİKETLER
#yasak
#Macaristan
#sırbistan
#Gümrük Denetimi
#Altın Kaçakçılığı
#Horgos
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.