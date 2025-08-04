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 | Berrak Arıcan

Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde

İrlanda'nın Galway şehrinde bulunan Aran Adaları'na iş gezisi sebebiyle yolu düşen iki kişi, sahilde bir şişenin içinde kan donduran bir mesaj buldular. Mesajı sosyal medyada paylaşmalarının ardından ise polis devreye girdi.

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Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:49

Chris Hurley ve Matthew Laming, işleri nedeniyle 'ya gittiler ve başlarına oldukça ilginç bir olay geldi. İş gezisi sırasında Plassey gemi enkazını görmek için Inisheer Adası'na uğradılar. Sahilde dolaştıkları esnada ise kayalıkların arasında bir cam şişe buldular. Şişenin içinde el yazısıyla yazılmış bir mesaj vardı.

Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde

ŞAKA ZANNETTİLER

The Mirror'ın haberine göre, Chris şişeyi ilk bulduklarında ciddiye almadıklarını hatta şaka zannettiklerini anlattı:

"Şişe mumla mühürlenmişti, bu yüzden oldukça garip bulduk. Önce bir şaka sandık ve bir çocuğa verip açmasını düşündük. Ama sonra içimizde bir sorumluluk hissederek mesajı kontrol etmeye karar verdik."

''YARDIM EDİN, 3 KİŞİYİZ, YARALIYIZ''

Notta "Help" (Yardım), "Hello" (Merhaba) ve "SOS" gibi kelimelerin yanı sıra Endonezce ifadeler de yer alıyordu ve şunlar yazıyordu:

"Lütfen yardım gönderin. 12/20'den beri kayıbız. Burada üç kişiyiz, bu adanın adını bilmiyoruz ve yaralıyız."

Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde

Ayrıca notta bazı Çince karakterler de vardı. Notu sosyal medya platformu Reddit'te paylaştılar ve bir kişi, "Yong Yu Sing #18" adlı mürettebatsız bulunan bir gemiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI PEŞİNE DÜŞTÜ

Reddit'te not 1 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi ve çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, notu polise ulaştırmaları gerektiğini söyledi. Olay kısa sürede basınında da yankı buldu ve kayıp geminin hikayesi yeniden gündeme geldi.

Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde

KAYIP MÜRETTEBAT YENİDEN GÜNDEMDE

Tayvan haber ajansı CNA'ya göre Yong Yu Xing No. 18 adlı balıkçı teknesi, 30 Aralık 2020'de Hawaii açıklarında kaybolmuş ve hiçbir yardım çağrısı gönderilmemişti. 1 Ocak 2021'de gemi sahibi durumu bildirmiş ve yardım istemişti. Gemide Tayvanlı kaptan Li ve dokuz Endonezyalı mürettebat bulunuyordu. Ancak bir uçak tarafından açık denizde başıboş şekilde sürüklenirken görülen gemide hiç kimse yoktu. Mürettebatın akıbeti hala bilinmiyor.

Chris ve Matt, buldukları notu İrlanda'daki yerel polise teslim etti. Polis yetkilileri mektubu 'büyüleyici' olarak tanımladı ve olayı araştıracaklarını söylediler.

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ETİKETLER
#endonezya
#tayvan
#İrlanda
#Notam
#Plassey Gemisi
#Kayıp Gemi
#Yong Yu Xing
#Dünya
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