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 | Berrak Arıcan

Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu

Tazmanya'da Avustralya'nın en eski deniz fenerlerinden birinin duvarına saklanmış 122 yıllık şişeden mesaj çıktı. Üstelik mesaj tek parça halinde oldukça okunur durumdaydı.

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Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:31

Tazmanya'daki Bruny Adası'nda bulunan Cape Bruny Deniz Feneri'nin fener odasında rutin koruma çalışmaları sırasında ilginç bir keşfe imza atıldı. Duvardan 122 yıllık bir şişe çıktı. Şişeyi uzman ressam Briam Burford fark etti.

Burford, duvarın paslanmış bölümünde çalışırken "alışılmadık bir şey" fark ettiğini ve daha yakından incelediğinde bunun içinde mektup bulunan cam şişe olduğunu anladığını anlattı.

Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu

Şişenin bitüm kaplı mantarı dikkatlice kesildi ve içindeki yazıya ulaşıldı. El yazısı neredeyse hiç zarar görmemişti, atılan tarih ise 29 Ocak 1903 idi. Yazı, o zamanki Deniz Fenerleri Müfettişi James Robert Meech tarafından kaleme alınmıştı.

MEKTUPTA NELER YAZIYORDU?

İki sayfalık mektupta, deniz fenerinde yapılan önemli iyileştirmeler, ahşap merdivenin yerine yeni demir spiral merdivenin takılması, yeni beton zemin ve yeni fener odasının yapılması gibi ayrıntılar yer alıyordu. Bunun yanı sıra ışığın yanıp sönme dizisindeki değişiklikler kaydedilmiş. Daha önce 50 saniyelik döngüyle yanıp sönen ışık, üç saniyelik aydınlık ve ardından 19,5 saniyelik karanlık şeklinde değiştirilmiş ve projede yer alan bekçilerin ve işçilerin adları vardı.

Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu

''ZENGİN TARİHE KATKI''

PWS Müdürü Annita Waghorn, mesajın durumunun olağanüstü olduğunu söyledi:

"Mektup tek parça halinde çıktığında odadaki heyecanı hissedebiliyordunuz. Bu mektup bize deniz fenerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları üstlenen kişiler hakkında fikir veriyor. Bu bilgiler, Bruny Adası ve Cape Bruny Deniz Feneri'nin zengin tarihine katkıda bulunuyor.''

Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu

Independent'ın haberine göre, TMAG konservatörleri, eski kağıdı korumak için nemlendirme işlemi kullanarak gevşetip düzleştirdi. Mektup nihayetinde halka açık olarak sergilenecek ancak yeri henüz doğrulanmadı.

Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu
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ETİKETLER
#keşif
#Tarihi Miras
#Cape Bruny Deniz Feneri
#Tarihi Mektup
#Tasmania
#Bruny Adası
#Deniz Feneri
#Dünya
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