Denizde yüzen 20'den fazla tuğla şeklindeki paketin gizemi çözüldü! Polis devreye girdi

ABD'nin Florida eyaletinde tekneyle seyahat eden bir kişi, denizde yüzden 20'den fazla büyük, siyah tuğla şeklinde paketler olduğunu fark etti. Suyun üzerindeki paketlerin ne olduğunu merak edip bazılarını teknesine çeken kişi, kokladığında ise uyuşturucu olduğunu fark etti.

New York Post'un haberine göre, Monroe İlçe Şerif Ofisi, ihbar üzerine harekete geçti. Paketler, ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya teslim edildi. Yapılan açıklamada, kamuoyuna açıklanmayan son derece etik değerlere sahip teknecinin parti uyuşturucu paketlerini Islamorada kıyılarından yaklaşık beş mil açıkta bulduğunu bildirdi.