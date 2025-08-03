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 | Berrak Arıcan

İyi niyet göstermek isterken bir şehri paniğe sürükledi, polis harekete geçti

Almanya'da bir kadının iyi niyeti tüm şehri ayağa kaldırdı, polisleri harekete geçirdi. Elinde bir bombayla karakola giden kadın herkesi şoke etti.

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İyi niyet göstermek isterken bir şehri paniğe sürükledi, polis harekete geçti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:24

Almanya'nın eyaletinde bir kadın, aracının bagajında getirdiği el bombasını alıp karakolun yolunu tuttu. Bir el bombasıyla karakola giriş yapmak isteyen kadını gören polisler, acil durum protokolünü devreye soktu.

BOMBA İMHA EDİLDİ

Evini temizlerken bombayı bulduğunu ve karakola teslim etmek istediğini belirten kadın da şaşkınlık içinde kaldı. İyi niyet göstermek isteyen kadın şehirde kısa süreli büyük bir paniğe neden oldu.

İyi niyet göstermek isterken bir şehri paniğe sürükledi, polis harekete geçti

Bina acil olarak boşaltıldı. Olay yeri çevresindeki cadde kapatıldı. Bomba imha ekipleri çağrıldı. Uzmanlar, bombanın aktif olmadığını ve anlık patlama riski bulunmadığını belirtti. Fakat önlemlerinden vazgeçilmedi. kontrollü bir şekilde imha edilince her şey normale döndü.

''PATLAYICILARI KENDİNİZ TAŞIMAYIN!''

Alman basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, vatandaşların patlayıcı ya da şüpheli cisimleri kendi başlarına taşımamaları gerektiği konusunda uyardı. "Böylesi durumlarda ivedilikle acil çağrı hattı aranmalı, güvenlik birimlerinin yönlendirmeleri beklenmelidir" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#Almanya
#güvenlik
#el bombası
#bavyera
#Bomba Saldırısı
#Karakol
#Dünya
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