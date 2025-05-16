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 | Berrak Arıcan

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan Crater of Diamond Eyalet Parkı ziyaretçilerini zengin ediyor. Parkın birçok noktasından adeta elmas fışkırıyor. Ziyaretçiler, elmas bulduklarında kayda geçirmek şartıyla değerli madenin sahibi oluyor.

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Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:06

ABD'nin elmas fışkıran alanı 'Crater of Diamond Eyalet Parkı' dünyada türünün tek örneği. 1972 yılında halkın ziyaretine açılan parkın birçok yerinde elmas bulmak mümkün. İnsanlar bu parka yürüyüş için geldiklerinde dahi zengin olarak evlerine dönebiliyorlar.

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

35 BİNDEN FAZLA ELMAS BULUNDU

ABD, parka ziyarete gelip elmas bulanlara değerli madeni hediye ediyor, tek şart ise parkta bulunan elmasın kayda geçmesi. Park açıldığından bu yana 35 binden fazla elmas bulundu. Dailymail'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olay yaşandı.

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

David DeCook, ailesiyle beraber parkta yürüyüş yaparken adeta köşeyi döndü. DeCook'un yürürken dikkatini yerde parlayan bir cisim çekti. İlk başta alüminyum bir şeker paketi zannettiği nesneyi eline aldığında ise hayrete düştü. DeCook'un şeker paketi zannettiği nesne aslında bir elmastı. Mücevher uzmanları, 3.81 karatlık muhteşem bir kahverengi elmas olduğunu söyledi.

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

PARK VOLKANİK KRATERİN ÜZERİNDE

Arkansas'taki bu park eski bir volkanik kraterin üzerinde bulunuyır. Bu yüzden doğal yapı elmas oluşumuna oldukça uygun özelliklere sahip. Elmasların haricinde ametist, granat, akik, jasper ve kuvars gibi başka değerli taşlar da bulunabiliyor.

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

BURASI DÜNYADA TEK!

Elmas bulanlar, taşlarını ücretsiz olarak analiz ettirip sertifikalandırabiliyor. Parktaki uzmanlar bulunan taşları tartıyor, türünü belirliyor ve kayıt altına alıyor.Yaklaşık 1.600 kişilik küçük bir kasaba olan Murfreesboro yakınlarındaki bu park, dünyada elmas bulunabilen ve çıkarılan taşın ziyaretçiye ait olduğu tek kamuya açık alan olarak dikkat çekiyor.

Bu parka giren zengin çıkabiliyor: Elmas bulanın oluyor, başka değerli taşlar da var

NASIL ELMAS BULUNUR?

Ziyaretçiler, park alanında üç temel yöntemle elmas arayabiliyor:

  • Yüzey taraması: Arazilerde yürüyerek parlak cisimleri gözle bulmak.
  • Islak eleme: Toprağı suyla ayırarak taşları seçmek.
  • Kuru eleme: Aynı işlemi susuz yapmak.
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