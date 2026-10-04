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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:45

Bu pasaportla 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Şimdi vatandaşlık imkanı sunuldu

Finansman ihtiyacını gidermek isteyen Arjantin, yatırım için vatandaşlık kapılarını açtı. İki çeşit pasaport imkanı sunan hükümet şartları da açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Bu pasaportla 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Şimdi vatandaşlık imkanı sunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:45

Yabancı yatırımcılara kapısını açan 'den 'altın pasaport' adımı geldi. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun 'te duyurduğu programda yatırımcılara iki farklı seçenek sunuldu.

'Altın pasaport' Arjantin Hazinesi'ne 350 bin dolar iadesiz bir katkı sağlayacak.  İkinci seçenekte ise 800 bin dolar, yaklaşık 711 bin euro değerinde devlet tahvili alınması. Bu yöntemi seçen yatırımcıların tahvili 7 yıl boyunca elinde tutması gerekecek. 

Bu pasaportla 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Şimdi vatandaşlık imkanı sunuldu

AİLELER İÇİN ŞARTLAR FARKLI

Program aileleri de kapsıyor. Eşler ile belirli şartları taşıyan 18-25 yaş arasındaki çocuklar için kişi başına 100 bin dolar, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolar ek katkı öngörülüyor.

BAŞVURULAR YAKINDA BAŞLIYOR

Arjantin hükümetinin resmi açıklamasına göre Vatandaşlık Yoluyla Yatırım Programı, 2026'nın son çeyreğinde başvuru almaya başlayacak. Başvurular doğrudan parayı yatırmakla sonuçlanmayacak. 

Bu pasaportla 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Şimdi vatandaşlık imkanı sunuldu

Adaylar finansal şeffaflık, güvenlik ve risk değerlendirmelerini kapsayan incelemelerden geçirilecek. Arjantin yönetimi, değerlendirmelerde ve Mali Eylem Görev Gücü standartlarının dikkate alınacağını açıkladı.

ÜLKE BORÇLARINI ÖDEME ADIMI

Programın arkasında Arjantin'in finansman ihtiyacı da bulunuyor. Hükümete danışmanlık yapan yatırım şirketlerinin tahminlerine göre yeterli başvuru gelmesi halinde program ülkeye 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabilir. 

Bu pasaportla 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Şimdi vatandaşlık imkanı sunuldu

Arjantin Hazinesi'nin 2027'de yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsi borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yönetim bu süreçte alternatif finansman kaynaklarını değerlendiriyor. 

140'TAN FAZLA ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunuyor ve bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Schengen bölgesi ile Latin Amerika'nın büyük bölümü yer alıyor.

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#paris
#Arjantin
#OECD
#Mali Eylem Görev Gücü
#Luis Caputo
#Dünya
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