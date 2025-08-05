Buckhingham Sarayı'nda skandal! 'Prens Harry ile Prens Andrew yumruklaştı' iddiası

İngiltere Kraliyet Sarayı'na ilişkin ortaya atılan ülkede büyük sansasyona yol açtı. Yazar Andrew Lownie’nin “York Dükü’nün Yükselişi ve Düşüşü” adlı kitabında yer alan iddiaya göre, 2013 yılında kraliyet ailesinin bir toplantısında o dönem 27 yaşında olan Prens Harry ile 52 yaşıda olan Prens Andrew arasında büyük bir tartışma yaşandı.

"KORKAK" SÖZÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ

İddiaya göre Harry’nin amcasına "korkak" demesiyle kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu ve Prens Andrew’nun burnu kanadı. Kitapta ayrıca Andrew’nun 2018 yılında Harry’ye, Meghan Markle ile evlenmesine karşı çıkarak bu birlikteliğin “çılgınlık” olduğunu ve evliliğin bir aydan fazla sürmeyeceğini söylediği öne sürüldü.

İDDİALARA İLK CEVAP

Buna karşın Prens Harry’nin medya danışmanı kitapta yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Buna karşın hem kraliyet çevresinde hem de Britanya genelinde büyük yankı uyandıran iddialar, sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.

BAŞKA İDDİALAR DA VAR

Öte yandan kitapta, Prens Andrew’nun yalnızca Harry ile değil, ağabeyi Prens William ve eşi Prenses Kate ile de arasının açık olduğu iddiası yer alıyor. Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınmıştı. Çiftin bu kararı, İngiliz kraliyetinde zaten var olan gerilimleri daha da artırmıştı.

SKANDALLARIN ADAMI ANDREW

Andrew ise 2019’da hapiste ölü bulunan fuhuş ağı kurucusu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle Buckhingham Sarayı'ndan aforoz edilmiş ve 2021 yılında da tüm kraliyet ve askeri unvanlarını yitirmişti.