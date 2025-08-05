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 | Suat Vilgen

Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar

İngiltere'de içinde piyasa değeri 9 milyon 600 bin dolar olan 12 bin adet Samsung telefonun bulunduğu bir tır çalındı.

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Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:15

İngiltere’nin başkenti ’da, içinde 12 bin adet marka telefon bulunan bir tır çalındı.

Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar
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MODEL MODEL AÇIKLADILAR

TRT Haber'in Yonhap News TV’den aktardığı habere göre, olay, Heathrow Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Çalınan cihazlar arasında 5 bin adet Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelinin yer aldığı bildirildi. Ayrıca, 5 bin adet Galaxy Watch8 ve çok sayıda Galaxy S25 ile Galaxy A16 serisine ait ürünlerin de tırın dorsesinde bulunduğu belirtildi.

Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar

TIR BULUNDU, TELEFONLAR YOK

Tırdaki ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 9,6 milyon dolar olduğu tahmin edilirken polisin başlattığı soruşturma sonucu çalınan tırın yerinin tespit edilerek geri getirildiği bildirildi. Ancak tırın içindeki cihazların akıbeti henüz netleşmiş değil. Yetkililer, olayın tırın bir depoya taşınmasının ardından gerçekleştiğini değerlendirirken tüm ürünlerin sigortalanmış olması nedeniyle, şirket doğrudan bir mali kayıp yaşamadı.

Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar

PİYASAYA YENİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Samsung’un yalnızca birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Galaxy Watch8 modelleri, dünya genelindeki Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Şirket, Fold7 ve Flip7’yi Z serisinin şimdiye kadarki en ince ve en gelişmiş modelleri olarak lanse etmişti.

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