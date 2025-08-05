Samsung telefon dolu tır çalındı! Değeri 9,6 milyon dolar

İngiltere’nin başkenti Londra’da, içinde 12 bin adet Samsung marka telefon bulunan bir tır çalındı.

MODEL MODEL AÇIKLADILAR

TRT Haber'in Yonhap News TV’den aktardığı habere göre, olay, Heathrow Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Çalınan cihazlar arasında 5 bin adet Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelinin yer aldığı bildirildi. Ayrıca, 5 bin adet Galaxy Watch8 ve çok sayıda Galaxy S25 ile Galaxy A16 serisine ait ürünlerin de tırın dorsesinde bulunduğu belirtildi.

TIR BULUNDU, TELEFONLAR YOK

Tırdaki ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 9,6 milyon dolar olduğu tahmin edilirken polisin başlattığı soruşturma sonucu çalınan tırın yerinin tespit edilerek geri getirildiği bildirildi. Ancak tırın içindeki cihazların akıbeti henüz netleşmiş değil. Yetkililer, olayın tırın bir depoya taşınmasının ardından gerçekleştiğini değerlendirirken tüm ürünlerin sigortalanmış olması nedeniyle, şirket doğrudan bir mali kayıp yaşamadı.

PİYASAYA YENİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Samsung’un yalnızca birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Galaxy Watch8 modelleri, dünya genelindeki Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Şirket, Fold7 ve Flip7’yi Z serisinin şimdiye kadarki en ince ve en gelişmiş modelleri olarak lanse etmişti.