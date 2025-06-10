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Bulgaristan'da insanlık dışı görüntüler! Huzurevinde korkunç işkence: 'Müfettişler ağlayarak dışarı çıktı'

Bulgaristan'ın Eski Zağara ve Varna şehirlerinden korkunç görüntüler geldi. Yasa dışı işletilen huzurevlerindeki yaşlıların uyuşturulup, yataklarına bağlandığı ve işkence gördüğü ortaya çıktı. Bulgaristan Adalet Bakanı Georgiev böyle bir dehşeti şimdiye kadar kimsenin görmemiş olduğunu belirterek, "Müfettişler durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktı" ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan'da insanlık dışı görüntüler! Huzurevinde korkunç işkence: 'Müfettişler ağlayarak dışarı çıktı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 17:21

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendiği belirtildi. İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bulgaristan'da insanlık dışı görüntüler! Huzurevinde korkunç işkence: 'Müfettişler ağlayarak dışarı çıktı'

KORKU EVİNE DÖNÜŞMÜŞ

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi. Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler" dedi.

Bulgaristan'da insanlık dışı görüntüler! Huzurevinde korkunç işkence: 'Müfettişler ağlayarak dışarı çıktı'

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar" diye konuştu.

"DOKTOR, SADECE BİRİ ÖLÜNCE GELİYORDU"

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu.

Bulgaristan'da insanlık dışı görüntüler! Huzurevinde korkunç işkence: 'Müfettişler ağlayarak dışarı çıktı'

Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.

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