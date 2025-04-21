Polis gözaltına alınan gence işkence yaptı iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "Gösterilere katılan bir gencin, polis memurları tarafından işkenceye uğradığı" iddiasını yalanladı. DMM’nin açıklamasına göre, söz konusu kişi 24 Mart 2025’te Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma suçu kapsamında gözaltına alınmış, 25 Mart’ta tutuklanmış ve 9 Nisan’da serbest bırakılmıştır. Ancak, şahsın serbest kaldığı tarihten iddianın ortaya atıldığı 20 Nisan’a kadar herhangi bir adli makama şiddet veya kötü muamele şikayetinde bulunmadığı, ayrıca gözaltı süresince alınan doktor raporlarında darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul Saraçhane'de yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan bir şahıs, polis tarafından işkenceye maruz kaldığını ve darp raporu almak istemesine rağmen verilmediği iddia etmişti. Yapılan bu paylaşım sosyal medyada oldukça gündem olurken İletişim Başkanlığı'na bağlı DMM'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gösterilere katılan bir gencin, polis memurları tarafından işkenceye uğradığı" iddiası doğru değildir. Bahse konu şahıs, 24 Mart 2025 tarihinde Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma suçu kapsamında gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 09 Nisan 2025 tarihinde serbest bırakılmıştır. Şahıs, serbest bırakıldığı 09 Nisan 2025 tarihinden iddialarda bulunduğu 20 Nisan 2025 tarihine kadar herhangi bir adli makama/kolluk birimine şiddet ya da kötü muamele gördüğüne dair başvuruda bulunmamıştır.

Ayrıca, gözaltı süresince alınan 3 adet doktor raporunun tetkikinde, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Şahsın avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediği ve şikayet etmediği tespit edilmiştir.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların aranması "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ile "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliğine göre yapılmakta olup Türk Polis Teşkilatı tüm bu iş ve işlemleri, belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz