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 | Berrak Arican

Burada kazmayı toprağa vuran parayı buluyor! İlginç yöntem ise Merkez Bankası'na zarar

Portekiz'de insanların paralarını saklamak için yaptıkları akılalmaz yöntemler Merkez Bankası'nı zarara uğratıyor. Ülkede son 10 yılda değeri 13,8 milyar euroya ulaşan 316 bin hasarlı banknot değiştirildi. Çünkü paralar toprak altında.

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Burada kazmayı toprağa vuran parayı buluyor! İlginç yöntem ise Merkez Bankası'na zarar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:04

Portekiz'deki insanların tuhaf bir alışkanlığı Merkez Bankası'nı zarara uğratıyor. Merkez Bankası'nın nakit operasyonları bölüm koordinatörü Jose Luis Ferreira, insanların paralarını saklama konusunda sınırları olmadığını ifade ettiği açıklamasında ülkede paraların genelde saklanmak amacıyla gömüldüğünü söyledi. Bu durumun Merkez Bankası'na sıklıkla hasarlı banknotların gelmesine neden olduğunu aktaran Ferreira, bu durumun insanların paralarını saklamak için bulduğu farklı yöntemlerin bir sonucu olduğunu belirtti.

9 FIÇIYI DOLDURAN GÖMÜLÜ PARALAR

Bu konuyu örneklendiren Ferreira, Fatima Tapınağı'na 15 kilometre mesafedeki Mira de Aire mağaralarının dibinde binlerce madeni para bulunduğunu, dokuz fıçının bu paralarla dolduğunu anlattı.

PARALARINI YENİLEMEK İSTEYEN BURAYA KOŞUYOR

Gömülen paraların nemden, topraktan, farelerden zarar gördüğünü söyleyen Ferreira, paraları yenilemek isteyenlerin ülke genelindeki dokuz Banco de Portugal şubesine başvurabildiğini ifade etti. Agerpres’in haberine göre, burada paralar incelemeden geçiyor ve yerine yenisinin konulup konulamayacağı araştırılıyor. Bu araştırma mikroskop ve kızılötesi tarayıcılar sayesinde yapılabiliyor.

Eğer banknotun yüzeyi yüzde 50'si kadar sağlam kalmışsa, o banknot orijinal kabul edilir ve kazara hasar görmüşse, Portekiz Merkez Bankası tarafından değiştiriliyor. Fakat euro bölgesindeki tüm merkez bankaları için ortak olan bu kriterlere uymayan başvurular reddediliyor ve nakit tedavülden çekilip imha ediliyor. Bu yüzden Portekiz Merkez Bankası, son 10 yılda değeri 13,8 milyar euroya ulaşan 316 bin hasarlı banknotu değiştirmek zorunda kaldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Portekiz'in para birimi nedir?
Para Birimi: Euro (€)'dur.
ETİKETLER
#merkez bankası
#portekiz
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#nakit
#saklama
#Hasarlı Banknot
#Dünya
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