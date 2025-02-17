Muz demetinde zehirli kedi gözü yılanı! Dünyanın en büyük ihracatçısının kaçak yolcuları

Ekvador'a özgü olduğu bilinen kedi gözü yılanı, ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir markette ortaya çıktı. New Hampshire Balık ve Av Departmanı, bir markette muz demetinin içinde zehirli bir yılan olduğuna dair ihbar aldı. Departman yetkililer, markete vardıklarında kaçak hayvanın Ekvador'dan yapılan muz sevkiyatıyla gelmiş olabileceğini açıkladı.

Yetkililer, zehirli yılanı kimseye zarar vermeden yakalamayı başardı ve Massachusetts'teki Rainforest Sürüngen Merkezi'ne götürdü.

EN YAYGIN ZEHİRLİ YILAN TÜRÜ

Leptodeira ornata olarak da bilinen yılan, Batı Ekvador'daki en yaygın türlerden biridir ve kuru orman ekosisteminde gelişir. Ecuador Sürüngenleri'ne göre, popüler orman patikaları boyunca neredeyse her gece görüldüğü bildirilmektedir.

EKVADOR DÜNYANIN EN BÜYÜK MUZ İHRACATÇISI

Öte yandan Güney Amerika ülkesi, muzun tüm dünyada en büyük ihracatçısı ve sadece 2023'te 6,7 milyon ton ihraç edildi. New Hampshire'daki bir markette ortaya çıkan yılan ise kayganlığıyla her köşeye ve deliğe girmeyi başarabilirler.