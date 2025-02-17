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 | Berrak Arican

Muz demetinde zehirli kedi gözü yılanı! Dünyanın en büyük ihracatçısının kaçak yolcuları

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir markette satılan muz demetinin içinden kedi gözü yılanı çıktı. Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenen zehirli yılan, kimseye ölümcül bir zarar vermeden fark edildi.

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Muz demetinde zehirli kedi gözü yılanı! Dünyanın en büyük ihracatçısının kaçak yolcuları
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:11

Ekvador'a özgü olduğu bilinen kedi gözü yılanı, ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir markette ortaya çıktı. New Hampshire Balık ve Av Departmanı, bir markette muz demetinin içinde zehirli bir yılan olduğuna dair ihbar aldı. Departman yetkililer, markete vardıklarında kaçak hayvanın Ekvador'dan yapılan muz sevkiyatıyla gelmiş olabileceğini açıkladı.

Yetkililer, zehirli yılanı kimseye zarar vermeden yakalamayı başardı ve Massachusetts'teki Rainforest Sürüngen Merkezi'ne götürdü.

EN YAYGIN ZEHİRLİ YILAN TÜRÜ

Leptodeira ornata olarak da bilinen yılan, Batı Ekvador'daki en yaygın türlerden biridir ve kuru orman ekosisteminde gelişir. Ecuador Sürüngenleri'ne göre, popüler orman patikaları boyunca neredeyse her gece görüldüğü bildirilmektedir.

EKVADOR DÜNYANIN EN BÜYÜK MUZ İHRACATÇISI

Öte yandan Güney Amerika ülkesi, muzun tüm dünyada en büyük ihracatçısı ve sadece 2023'te 6,7 milyon ton ihraç edildi. New Hampshire'daki bir markette ortaya çıkan yılan ise kayganlığıyla her köşeye ve deliğe girmeyi başarabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Kedi gözü yılanı zehirli mi?
Kedi gözlü yılan adını kedilerinkine benzeyen dikey ve büyük gözbebeklerinden almıştır. Genelde zehirli bir tür olarak kabul edilir, ancak arka dişlere sahip olduğu ve insanlara zehir enjekte etme yeteneği olmadığı için tehlikeli değildir.
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