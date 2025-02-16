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 | Berkay Alptekin

Asırlardır suyun olmadığı yere akın ettiler! Olağanüstü manzara

Yüzlerce yıldır tek bir yağmur damlasının değmediği, en kurak ve en sıcak çöl ünvanını elinde tutan Atacama Çölü, turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Sebebi ise yılda yalnızca 1-2 kez yaşanan olağanüstü bir manzara...

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Asırlardır suyun olmadığı yere akın ettiler! Olağanüstü manzara
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 15:13

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde bulunan kuraklığı ve olağanüstü manzaralarıyla macera sever turistleri bölgeye çeken Atacama Çölü, tam 500 yıldır tek damla yağmur almıyor. Bu özelliğiyle dünyanın en kurak ve sıcak çölü ünvanını elinde tutuyor.

Güney Amerika'nın Pasifik kıyısında yaklaşık 1.000 km boyunca uzanan Atacama Çölü, dünyanın en aşırı doğa koşullarına sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

RENGARENK ÇİÇEKLERLE KAPLANIYOR

Çölün bazı bölgeleri, kayıtlı tarihler boyunca tek bir damla bile yağmur almıyor. Ancak Atacama'da nadir görülen bir doğa olayı da yaşanıyor. Çölün bazı bölgelerine yıllar içinde çok az da olsa yağmur düştüğünde, kurak topraklarda inanılmaz bir değişim gerçekleşiyor. Çöl yüzeyi, rengarenk çiçeklerle kaplanıyor.

Bu olağanüstü doğa olayı en çok Eylül ve Kasım ayları arasında görülüyor, çünkü bu dönem az da olsa yağış ihtimalinin en yüksek olduğu aylar olarak ifade ediliyor. Çöl topraklarında yıllarca uyku halinde bekleyen tohumlar, yağmurun ilk damlalarıyla birlikte hızla filizlenerek kısa süre içinde çölü bir çiçek bahçesine çeviriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çölde neden su yoktur?
Çöl, düşük miktarda yağış (genellikle yağmur şeklinde, ancak kar, sis veya sis de olabilir) aldığı için çok kuru olan, genellikle bitki örtüsünün az olduğu ve dışarıdan su gelmediği sürece akarsuların kuruduğu bir kara bölgesidir . Çöller genellikle her yıl 250 mm'den (10 inç) daha az yağış alır.
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