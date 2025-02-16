Asırlardır suyun olmadığı yere akın ettiler! Olağanüstü manzara

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde bulunan kuraklığı ve olağanüstü manzaralarıyla macera sever turistleri bölgeye çeken Atacama Çölü, tam 500 yıldır tek damla yağmur almıyor. Bu özelliğiyle dünyanın en kurak ve sıcak çölü ünvanını elinde tutuyor.

Güney Amerika'nın Pasifik kıyısında yaklaşık 1.000 km boyunca uzanan Atacama Çölü, dünyanın en aşırı doğa koşullarına sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

RENGARENK ÇİÇEKLERLE KAPLANIYOR

Çölün bazı bölgeleri, kayıtlı tarihler boyunca tek bir damla bile yağmur almıyor. Ancak Atacama'da nadir görülen bir doğa olayı da yaşanıyor. Çölün bazı bölgelerine yıllar içinde çok az da olsa yağmur düştüğünde, kurak topraklarda inanılmaz bir değişim gerçekleşiyor. Çöl yüzeyi, rengarenk çiçeklerle kaplanıyor.

Bu olağanüstü doğa olayı en çok Eylül ve Kasım ayları arasında görülüyor, çünkü bu dönem az da olsa yağış ihtimalinin en yüksek olduğu aylar olarak ifade ediliyor. Çöl topraklarında yıllarca uyku halinde bekleyen tohumlar, yağmurun ilk damlalarıyla birlikte hızla filizlenerek kısa süre içinde çölü bir çiçek bahçesine çeviriyor.