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 | Berrak Arican

Kıyıya vuran 1 metrelik balık görenleri hayrete düşürdü: Daha önce hiç görmedim

Tazmanya'nın doğu kıyısında bulunan Beaumaris Plajı'nda kuma vuran balık görenleri hayrete düşürdü. Bu bölgede şimdiye kadar çok nadiren görülen 1 metrelik louvar balığı büyük ilgi çekti.

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Kıyıya vuran 1 metrelik balık görenleri hayrete düşürdü: Daha önce hiç görmedim
KAYNAK:
Yahoo News
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 15:34

Tazmanya'nın doğu kıyısındaki Beaumaris Plajı'nda yürüyüş yapan bir kadın, daha önce hiç görmediği bir balığa rastlayınca fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. Bir metre uzunluğunda, şimdiye kadar birçok bölge halkının görmediği balığın fotoğrafı sosyal medyada viral haline geldi. Birçok kişi bu balığı daha önce hiç görmediğine dair yorumlar yaptı. Balık hakkında bilgi sahibi olanlar bunun bir louvar balığı olduğunu belirttiler. Yaşayan Avustralya Atlası'na göre, bu balık eyaletin kıyı şeridinde yalnızca 2002'de bir kez daha görüldü.

LOUVAR BALIKLARI 'ÇOK NADİREN GÖRÜLÜR'

Sidney Üniversitesi'nden balık biyoloğu Dr. Mac Campbell, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada, "Louvar ilginç bir şey ve çok nadir bulunuyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

''Resiflerle ilişkilendirilen cerrah balıkları, tanglar ve testere kuyruklu balıkların yakın akrabalarının aksine, açık deniz deniz alanına girmiştir. Sonuç olarak, neredeyse dünyanın her yerinde subtropikal ve ılıman denizlerde bulunabilir. Ayrıca yakın akrabalarından farklı olarak 1,5 ila 2 metre arasında çok büyük boyutlara ulaşabildiği de biliniyor.''

Sıkça Sorulan Sorular

Louvar balıkları nerede yaşar?
Okyanuslarda ılıman bölgelerde yaşarlar. 500 metreye kadar derinlerde orta sularda yaşarlar. Pembe renklidir ve karakteristik şişkin bir alnına sahiptir.
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