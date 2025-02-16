Kıyıya vuran 1 metrelik balık görenleri hayrete düşürdü: Daha önce hiç görmedim

Tazmanya'nın doğu kıyısındaki Beaumaris Plajı'nda yürüyüş yapan bir kadın, daha önce hiç görmediği bir balığa rastlayınca fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. Bir metre uzunluğunda, şimdiye kadar birçok bölge halkının görmediği balığın fotoğrafı sosyal medyada viral haline geldi. Birçok kişi bu balığı daha önce hiç görmediğine dair yorumlar yaptı. Balık hakkında bilgi sahibi olanlar bunun bir louvar balığı olduğunu belirttiler. Yaşayan Avustralya Atlası'na göre, bu balık eyaletin kıyı şeridinde yalnızca 2002'de bir kez daha görüldü.

LOUVAR BALIKLARI 'ÇOK NADİREN GÖRÜLÜR'

Sidney Üniversitesi'nden balık biyoloğu Dr. Mac Campbell, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada, "Louvar ilginç bir şey ve çok nadir bulunuyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

''Resiflerle ilişkilendirilen cerrah balıkları, tanglar ve testere kuyruklu balıkların yakın akrabalarının aksine, açık deniz deniz alanına girmiştir. Sonuç olarak, neredeyse dünyanın her yerinde subtropikal ve ılıman denizlerde bulunabilir. Ayrıca yakın akrabalarından farklı olarak 1,5 ila 2 metre arasında çok büyük boyutlara ulaşabildiği de biliniyor.''