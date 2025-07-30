Burada ölmek yasak, üstelik 26 senedir! Başkanın ilginç bildirisini herkes konuşuyor

İspanya'da Granada ilinde, Sierra Nevada dağlarının güney yamaçlarında bulunan Lanjarón köyü ilginç bir yasakla son zamanlarda sosyal medyada gündem haline geldi. Bu köyde ölmek yasak. 1999 yılında Belediye Başkanı Jose Rubio, bir bildiri yayımladı. Bu bildiride uygun bir arazi bulunmadığı için, köydeki tüm mezar alanlarının dolu olması nedeniyle ölmek yasaklandı. Başkan Rubio, halka ölmemeleri için sağlıklarına azami dikkat etmelerini söyledi.

26 YILDIR YASAK!

O dönem belediye başkanına, mezarlıktaki aşırı kalabalık sorununun hızla çözülmesi için baskı yapıldı fakat sonuç alınamadı. Aradan geçen 26 yılın ardından köyde hala sadece bir mezarlık bulunduğu belirtildi. New York Times'ın haberine göre ise bu mezarlığın genişletilip genişletilmeyeceği henüz belli değil.

Lanjarón'da yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor. Bu garip yasak dışında ise gayet normal bir yer. Hatta yakındaki mineral açısından zengin su kaynakları nedeniyle bir sağlık merkezi olarak biliniyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformu TikTok'ta Z kuşağının gözde seyahat noktalarından biri haline gelmesiyle ilginç yasağıyla da konuşulmaya başladı.

İLK DEĞİL NORVEÇ'İN BİR ŞEHRİNDE DE ÖLMEK YASAK!

Öte yandan bu ilginç yasak dünyada ilk değil. Norveç'in Longyearbyen kentinde de 1950'den beri halkın ölmesi yasak. 20. yüzyılda araştırmacılar, ölenlerin altı fit derinlikte rahat uyumadıklarını, hatta bölgenin subarktik iklimi nedeniyle hiç çürümediklerini keşfettiler. Bilim insanları, gömülü cesetleri bile 1917 grip virüsü açısından test ettiler ve virüsün canlı örneklerini almayı başardılar. Hastalığın yayılması endişesiyle mezarlık cesetlere kapatılıyor.