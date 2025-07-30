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 | Berrak Arıcan

Burada ölmek yasak, üstelik 26 senedir! Başkanın ilginç bildirisini herkes konuşuyor

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada eyaletine bağlı küçük bir köy olan Lanjarón'da ölmek yasak. Belediye Başkanı Jose Rubio, bu yasağı 25 yıl önce koydu ve hala geçerli.

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Burada ölmek yasak, üstelik 26 senedir! Başkanın ilginç bildirisini herkes konuşuyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:54

'da Granada ilinde, Sierra Nevada dağlarının güney yamaçlarında bulunan Lanjarón köyü ilginç bir yasakla son zamanlarda sosyal medyada gündem haline geldi. Bu köyde ölmek yasak. 1999 yılında Belediye Başkanı Jose Rubio, bir bildiri yayımladı. Bu bildiride uygun bir arazi bulunmadığı için, köydeki tüm mezar alanlarının dolu olması nedeniyle ölmek yasaklandı. Başkan Rubio, halka ölmemeleri için sağlıklarına azami dikkat etmelerini söyledi.

Burada ölmek yasak, üstelik 26 senedir! Başkanın ilginç bildirisini herkes konuşuyor

26 YILDIR YASAK!

O dönem belediye başkanına, mezarlıktaki aşırı kalabalık sorununun hızla çözülmesi için baskı yapıldı fakat sonuç alınamadı. Aradan geçen 26 yılın ardından köyde hala sadece bir bulunduğu belirtildi. New York Times'ın haberine göre ise bu mezarlığın genişletilip genişletilmeyeceği henüz belli değil.

Lanjarón'da yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor. Bu garip yasak dışında ise gayet normal bir yer. Hatta yakındaki mineral açısından zengin su kaynakları nedeniyle bir sağlık merkezi olarak biliniyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformu TikTok'ta Z kuşağının gözde seyahat noktalarından biri haline gelmesiyle ilginç yasağıyla da konuşulmaya başladı.

Burada ölmek yasak, üstelik 26 senedir! Başkanın ilginç bildirisini herkes konuşuyor

İLK DEĞİL NORVEÇ'İN BİR ŞEHRİNDE DE ÖLMEK YASAK!

Öte yandan bu ilginç yasak dünyada ilk değil. Norveç'in Longyearbyen kentinde de 1950'den beri halkın ölmesi yasak. 20. yüzyılda araştırmacılar, ölenlerin altı fit derinlikte rahat uyumadıklarını, hatta bölgenin subarktik iklimi nedeniyle hiç çürümediklerini keşfettiler. Bilim insanları, gömülü cesetleri bile 1917 grip virüsü açısından test ettiler ve virüsün canlı örneklerini almayı başardılar. Hastalığın yayılması endişesiyle mezarlık cesetlere kapatılıyor.

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ETİKETLER
#ispanya
#mezarlık
#Ölmek Yasak
#Lanjarón
#İspanyol Kutlu
#Granada
#Sierra Nevada
#Dünya
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