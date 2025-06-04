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 | Berrak Arıcan

Burası sadece 2 kurallı bir yer ve 6 ayda bir uyruk değişiyor! 3 asırdır süregelen sıra dışı anlaşma

Küçük bir Avrupa adası olan Pheasanat, her altı ayda bir uyruk değiştiriyor. Kuzey İspanya ile Güney Fransa bulunan küçük ada için 3 asırdan beri süregelen bir anlaşma var.

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Burası sadece 2 kurallı bir yer ve 6 ayda bir uyruk değişiyor! 3 asırdır süregelen sıra dışı anlaşma
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:21

Kuzey İspanya ile Güney Fransa arasında bulunan Bidasoa Nehri üzerindeki Pheasant Adası, İspanya'nın Irun kenti ile Fransa'nın Hendaye kasabası arasında gidip geliyor. İki ülke arasında 3 asırdan beri varılan benzersiz bir anlaşma gereği adanın her altı ayda bir uyruğu değişiyor.

SADECE DEĞİŞİMDE HALKA AÇIK

Pheasant Adası, 200 metre uzunluğunda, üzerinde ise kimse yaşamıyor. Yılda iki kez düzenlenen, resmi askeri geçit töreniyle kutlanan devir teslim töreni sırasında sadece halka açılıyor.

Burası sadece 2 kurallı bir yer ve 6 ayda bir uyruk değişiyor! 3 asırdır süregelen sıra dışı anlaşma

SAVAŞLARIN VE BARIŞIN BİR HATIRLATICISI

7 Kasım 1659 yılında imzalanan sıra dışı anlaşma, Fransa-İspanyol Savaşı'nın sonunu getirdi. Ada, iki ulus arasında sınır olarak belirlendi. Bu toprak parçası 1 Şubat'tan 31 Temmuz'a kadar İspanyol kontrolüne, 1 Ağustos'tan 31 Ocak'a kadar da Fransız yönetimine geçti.

Burası sadece 2 kurallı bir yer ve 6 ayda bir uyruk değişiyor! 3 asırdır süregelen sıra dışı anlaşma

The Telegraph'a göre Hendaye turizm yetkilisi Sylvie Salaberria-Mercier konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Fransa ile İspanya arasındaki savaşlar sona erdiğinde, adayı tarafsız bir bölge olarak tuttular. Küçük bir ada ama geçmişin bir hatırlatıcısı. Savaşların ve barışın bir hatırlatıcısı."

Burası sadece 2 kurallı bir yer ve 6 ayda bir uyruk değişiyor! 3 asırdır süregelen sıra dışı anlaşma

İKİ KURALLI YER

İki ülke arasındaki ruhu ve iş birliğini onurlandırmak amacıyla, adanın tarihi rolünü ayrıntılarıyla anlatan bir anıt yazının kazındığı bir monolit, küçük parselin ortasına dikildi. Yılda iki kez yapılan bayrak değiştirme töreni artık bu değerli taş anıtın etrafında gerçekleşiyor.

Dünyanın en küçük apartmanı, yani iki kurallı yer olarak bilinen ada, aynı zamanda XIV. Louise ile gelecekteki eşi İspanya Kraliçesi Maria Theresa'nın buluşma yeri olması nedeniyle tarihi öneme de sahip.

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#Bidasoa Nehri
#Sıra Dışı Yerler
#Dünya
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