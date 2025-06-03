İki yaşındaki çocuk bagaj taşıma bandında sürüklenerek kayıplara karıştı

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bir anne, bir çalışanla beraber uçuşunu yeniden ayarlamakla meşgulken akılalmaz bir olay meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk, yolcuların uçuştan önce bagajlarını bıraktığı taşıma bandına tırmandı. Bant, onu terminalin alt katındaki bagaj kontrol alanına doğru götürdü.

POLİS GEÇ OLMADAN ÇOCUĞU BULDU

Pix 11'e konuşan Liman İdaresi Polisi PBA Başkanı Frank Conti, yakındaki iki Liman İdaresi görevlisinin olanları duyduklarını ve hemen harekete geçerek çocuğu bulmaya çalıştıklarını söyledi. Conti, iki polisin hızla sisteme girdiğini, birinin bir yöne diğerinin diğer yöne doğru koştuğunu söyledi. Polislerden biri çok geç olmadan küçük çocuğu X-Ray cihazının yakınında buldu ve cihaza girmeden onu kucakladı.

New York Post'un haberine göre, çocuk korkutan olayın ardından güvenli bir yere ulaştırıldı ve ailesine teslim edildi.