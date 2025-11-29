Burj Khalifa’yı tahtından edecek! Dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası başladı

Suudi Arabistan, Cidde’de uzun süredir hayalini kurduğu dev projeyi tekrar rayına oturttu. Daha önce Kingdom Tower ve Jeddah Tower olarak bilinen ve şimdi JEC Tower adıyla anılan yapı, dünyanın en yüksek binası olmaya hazırlanıyor. Kule, 1 kilometrenin üzerinde bir yüksekliğe ulaşacak ve böylece 828 metrelik Burj Khalifa’nın rekorunu geride bırakacak.

Açıkçası, böylesine dev bir yapının yeniden hız kazandığını görmek bile etkileyici. Çünkü proje 2018’de durma noktasına gelmişti; fakat bu yılın ocak ayında şantiye yeniden canlandı.

“1 KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE OLACAK”

Projeyi yürüten mimarlık ofisi AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill), kulenin 1 kilometreyi aşacağını bir kez daha doğruladı. Kesin rakam açıklanmıyor, ama mimarların hedefinin yüksek bir iddia olduğu ortada. Bu dev yapı ABD’nin en yüksek binası One World Trade Center’ın neredeyse iki katı, Avrupa’nın en yüksek yapısı Shard’ın üç kattan fazla, hatta Eyfel Kulesi’nin üç katı yüksekliğinde olacak. Cidde Limanı’nın hemen yanında yükselen kule, tamamlandığında şehrin siluetini tamamen değiştirecek.

JEC Tower, turizmden iş dünyasına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olacak. En az 157 katın planlandığı binada dünyanın en yüksek seyir terası, lüks bir otel, geniş ofis alanları, üst düzey konutlar yer alacak. Şu an için kulenin çekirdeği 69. kata ulaşmış durumda. Yan kanatlar ise yaklaşık beş kat geriden geliyor. Kullanılacak betonun yarısının şimdiden dökülmüş olması da inşaatın ne kadar hızlandığını gösteriyor. AS+GG, Kasım ayında şantiyeden güncel fotoğrafları paylaşarak çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.

HEDEF: AĞUSTOS 2028

Her ne kadar yapılacak çok iş olsa da şirket, tamamlanma hedefinin hâlâ 2028 olduğunu açıkladı. Hatta bu tarihi Ağustos 2028 olarak netleştirdiklerini söylüyorlar. Önümüzdeki yıl projeye ilişkin daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.