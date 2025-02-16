'Büyük deprem' bildirimi 2 şehri uykusuz bıraktı! Halk evlerini terk etti

Dünya, Ege Denizi'ndeki Santorini depremlerini konuşurken Brezilya'da iki şehrin halkı gece boyu deprem endişesi yaşadı. Google'ın deprem uyarı sistemi, Sao Paulo ve Rio de Janeiro için halkın akıllı telefonlarına büyük bir deprem olacağına dair bildirim gönderdi. Telefonlarına deprem bildirimi gelen halk endişe içinde evini terk etti. Deprem uyarısı gece yarısı büyük bir telaşa neden olurken Google'dan deprem bildirimiyle alakalı açıklama geldi.

'BÜYÜK DEPREM BİLDİRİMİ' ÖZRÜ

Google, halkı uykusuz bırakan bildirimin yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı. Google, konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer vererek, iki şehrin halkından özür diledi:

“Android Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonların sensörlerini kullanarak depremleri hızla tahmin eden bir sistemdir. Hiçbir resmi uyarı sisteminin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. 14 Şubat’ta sistemimiz, Sao Paulo kıyılarında cep telefonu sinyallerini yanlış tespit etmiş ve bölgedeki kullanıcılara uyarı göndermiştir. Brezilya’daki uyarı sistemimizi geçici olarak devre dışı bıraktık ve olayı araştırıyoruz. Kullanıcılarımızdan özür dileriz.”

CNN Brasil'in haberine göre, Google’ın deprem uyarı sisteminin ne kadar süre devre dışı kalacağı henüz bilinmiyor.