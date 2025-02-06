Ege Denizi'ndeki Santorini depremleri: Ülke en kötü senaryoya hazırlanıyor! Askeri çıkarma gemisi gönderildi

06 Şubat 2025 10:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:21

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası ve çevresindeki deprem fırtınası durmak bilmedi. Son 24 saatte çok sayıda 4.0 ve üzeri deprem meydana geldi. Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanmaya başladı, tahliye için bölgeye askeri çıkarma gemileri gönderildi.

Yunanistan en kötü senaryoya hazırlık yapmaya devam ediyor. Ege Denizi'ndeki Santorini Adası ve çevresi günlerdir korkutan depremlerle sarsılıyor. Bölgede volkanik hareketlilik tehlikesi sürerken 4.0 ve üzeri çok sayıda deprem meydana geldi. Adanın kuzeydoğusunda bulunan Kolumbo Volkanı ise endişeleri zirveye taşıdı.

Deprem uzmanları, bu sarsıntıların artçı değil öncü olduğunu belirtirken 7.0 ve üzerinde büyük bir depremle volkanik patlama olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Tedirgin eden bekleyiş sürerken, bu sabah Ege Denizi'nde saat 04.41'de 4,1; saat 05.02'de, 4,1; saat 05.24'de 4,4; saat 05.45'te 4,4; saat 05.54'te 4,6; saat 06.23'te 4,6; saat 06.36'da ise 4,5 büyüklüğünde peş peşe 7 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) söz konusu dört depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

YUNANİSTAN EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Santorini Adası'ndaki tahliyeler sürerken; Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanıyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis ile yaptığı acil durum toplantısında, bir sahil güvenlik gemisi ve bir askeri çıkarma gemisinin tahliye gerekmesi halinde acil durum olarak daha geniş bir alanda bulunduğunu söyledi.

Televizyondan canlı yayımlanan toplantıda Kikilias, "Uzun süreli sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız" cümlesini kaydetti.

MİÇOTAKİS: KORKUYU ANLIYORUM AMA SAKİN OLMALIYIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini sakin olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırarak, "Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğine dair korkuyu anlıyorum" dedi.

Bakan Kikilias, "Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor" dedi.