Büyük kaos sonrası Almanya'da havayolu krizi! Uçuşlar tamamen durdu

19 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:05

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektördeki aksamalar, son dakika haberler arasında yer almaya devam ediyor.

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Berlin'deki havalimanında şu anda hiçbir uçak iniş ya da kalkış yapmıyor.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan (BER) yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanıyor. Uçuş operasyonları askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ

Yaz tatilinin başlamasından birkaç gün sonra Hamburg Havalimanı'nda da 4 hava yolu şirketinin bilgisayar sistemlerinde sorunlar yaşanması nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesindeki ameliyatlar aksaklık nedeniyle iptal etti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanıyor.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.