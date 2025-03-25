Buz dağı kırıldı okyanus şeridi göründü! Bilim insanlarını şaşırtan keşifler

Antarktika'da bir buz dağının kırılmasıyla beraber daha önce hiç fark edilmemiş bir okyanus şeridi ortaya çıktı. Şimdiye kadar kimsenin görmediği derin deniz araştırmaları ilginç bulguları ortaya koydu.

Antarktika sularında araştırma yapan Falkor adlı gemide bulunan bilim insanları buz dağının kırılmasıyla daha önce hiç fark etmedikleri bir okyanus şeridiyle karşı karşıya kaldılar. Yaklaşık 30 kilometrelik devasa buz dağının kırılmasıyla beraber ortaya çıkan deniz tabanında araştırmalar başladı.

Bilim insanları, ilk başlarda burada yeni keşiflere imza atabileceklerinden pek de emin değillerdi ama buz dağının altından çıkanlar onları da şaşırttı.

YÜZLERCE YILLIK VAZO BİÇİMLİ TÜR

Devasa buz dağının altında dev deniz örümcekleri, ahtapotlar, buz balıkları, mercanlar ve süngerler vardı. Hatta bunların yanı sıra yüzlerce yıllık olabilecek vazo biçimli bir tür de vardı.

''HAYRETE DÜŞTÜK''

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi'nde araştırmacı olan Esquete, "Orada bulduğumuz zengin ekosistemler karşısında gerçekten şaşırdık ve hayrete düştük" dedi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, ısınan bir gezegende derin deniz yaşamının nasıl değişebileceğini anlamak için oldukça önemli.

POTANSİYEL YENİ TÜRLER

Bu keşifle beraber bölgeye yeni araştırmacılar da geldi. Fotoğraf çekmek ve örnekler toplamak için uzaktan kumandalı bir araç kullanıldı.

Bilim için potansiyel olarak yeni türler arasında kabuklular, deniz salyangozları, solucanlar ve balıklar yer alıyor.