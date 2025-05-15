Çad’da çiftçiler arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çad'ın güneybatısında yer alan Logone Occidental bölgesinde çiftçiler çatıştı. Dün bölgede çiftçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada can kayıpları yaşandı. Olayda 35 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı...