Çad’da çiftçiler arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İstanbul
Çad'ın güneybatısında yer alan Logone Occidental bölgesinde çiftçiler çatıştı. Dün bölgede çiftçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada can kayıpları yaşandı. Olayda 35 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı...
Çad’da çiftçiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çad’ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde dün çiftçiler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çad’da genellikle çiftçiler arasında hayvan otlatma nedeniyle sık sık ölümcül çatışmalar yaşanıyor.
Bilindiği üzere, Çad'da zaman zaman hayvan otlatma gibi sebeplerle çiftçiler arasında ölümcül sonuçlar doğuran çatışmalar meydana geliyor.