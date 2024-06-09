Çağrısı gündem olmuştu! İran'ın tek kadın cumhurbaşkanı adayı yarıştan çekildi!
İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından seçime giden İran'da tek kadın cumhurbaşkanı adayı olan Zohre Elahiyan, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İran'ın eski kadın milletvekili Zohre Elahiyan, cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyarak adını duyurmuş, kadınlara çağrısıyla gündem olmuştu. 1 Haziran'da adaylığını duyururken "adaylar arasında kararlı ve uzman devrimci güçlerin olduğunu" göz önünde bulundurduğunu belirten Elahiyan, "devrim cephesinde birliğin sağlanması için başta kadınlar olmak üzere seçimlere azami katılım sağlanması" çağrısı yaptı.
HAMANEY'E TEŞEKKÜR EDİP, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Fakat Elahiyan'ın adaylıktan çekildiğini duyurdu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, kadınların önemli yönetim pozisyonlarında bulunması konusundaki "olumlu görüşüne" teşekkür eden Elahiyan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ
Adaylık başvuru sürecinin üçüncü gününde 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığına gelerek kayıt yaptıran Elahiyan, basına yaptığı açıklamada, "Hükümetimin sloganı; sağlıklı hükümet, sağlıklı ekonomi ve sağlıklı toplumdur." demişti.
Tıp doktoru olan Zohre Elahiyan, İran Meclisinin önceki döneminde Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdis seçim bölgelerinden milletvekili seçilmişti.
Mecliste İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Elahiyan, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından "yaptırım listesine" alınmıştı.