Çağrısı gündem olmuştu! İran'ın tek kadın cumhurbaşkanı adayı yarıştan çekildi!

09 Haziran 2024 14:27 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:56

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İran'ın eski kadın milletvekili Zohre Elahiyan, cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyarak adını duyurmuş, kadınlara çağrısıyla gündem olmuştu. 1 Haziran'da adaylığını duyururken "adaylar arasında kararlı ve uzman devrimci güçlerin olduğunu" göz önünde bulundurduğunu belirten Elahiyan, "devrim cephesinde birliğin sağlanması için başta kadınlar olmak üzere seçimlere azami katılım sağlanması" çağrısı yaptı.

HAMANEY'E TEŞEKKÜR EDİP, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Fakat Elahiyan'ın adaylıktan çekildiğini duyurdu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, kadınların önemli yönetim pozisyonlarında bulunması konusundaki "olumlu görüşüne" teşekkür eden Elahiyan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

Adaylık başvuru sürecinin üçüncü gününde 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığına gelerek kayıt yaptıran Elahiyan, basına yaptığı açıklamada, "Hükümetimin sloganı; sağlıklı hükümet, sağlıklı ekonomi ve sağlıklı toplumdur." demişti.

Tıp doktoru olan Zohre Elahiyan, İran Meclisinin önceki döneminde Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdis seçim bölgelerinden milletvekili seçilmişti.

Mecliste İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Elahiyan, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından "yaptırım listesine" alınmıştı.