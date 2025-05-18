California'daki patlama terör eylemi! Klinik özellikle seçildi

California'nın Palm Springs şehrindeki fertilite kliniğinde meydana gelen patlamayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı "terör eylemi" olarak niteledi. Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

1 ÖLÜ VE EN AZ 4 YARALI VAR

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.

OTOPARKTA ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi. Havadan çekilen görüntülerde, kliniğin bulunduğu binanın arkasındaki otoparkta yanmış bir araç gözüküyor.