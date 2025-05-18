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 | Suat Vilgen

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Palm Springs kentinde, yardımcı üreme tedavileri sunan bir kliniğin önünde meydana gelen bombalı patlamada bir kişi hayatını kaybetti, en az beş kişi yaralandı. Olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

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Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 06:32

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palm Springs kentinde, tüp bebek tedavileriyle tanınan bir sağlık merkezinin önünde patlayan bomba ülkede şok etkisine neden oldu, Dün (Cumartesi) yerel saatle 11.00 meydana gelen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, en az beş kişi de yaralandı.

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var

FEDERAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Palm Springs Belediye Başkanı Ron DeHarte, Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, bombanın binaya park edilmiş bir aracın içinde ya da çok yakınında infilak ettiğini belirtti.

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var
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Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmazken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırmak üzere olay yerine intikal etti. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma federal düzeyde yürütülüyor.

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var

ABC News’in polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, patlamada ölen kişinin dışında beş kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumu hakkında da henüz net bir bilgi verilmedi.

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var
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BİNADA BÜYÜK HASAR

Patlamanın yaşandığı klinik, American Reproductive Centers adıyla biliniyor. Associated Press'in haberine göre, binada hasar meydana gelirken, merkezin doktorlarından Maher Abdallah klinik personelinin güvende olduğunu duyurdu.

Tüp bebek kliniğinde şok patlama: Ölü ve yaralılar var

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un da olayla ilgili bilgilendirildiği, valilikten gelen bilgiler arasında yer aldı.

ETİKETLER
#kaliforniya
#amerika birleşik devletleri
#tüp bebek
#bombalı saldırı
#Dünya
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