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 | Yusuf Özgür Bülbül

Finlandiya'da 2 helikopter çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi: Finlandiya'da 2 helikopter çarpıştı. Eura şehrindeki kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. . Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini paylaştı.

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Finlandiya'da 2 helikopter çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 20:30

Finlandiya'da helikopter kazası meydana geldi. Estonya’nın başkenti Tallinn’den Finlandiya’nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı. Yerel saatle 12.30 sıralarında Finlandiya’nın Eura şehrinde düşen 2 heliopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı. Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü’ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya’daki Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu.

Finlandiya'da 2 helikopter çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Estonya'nın Postimees gazetesinin haberine göre, kazaya karışan helikopterlerden birinde Estonyalı ünlü iş adamları Oleg Gross ve Priit Jagant bulunuyordu. İş adamlarının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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