Çalışan sayısını da parayla azaltıyor: Trump'tan istifa edene 7 maaş teklifi

29 Ocak 2025 10:40 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:02

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, tüm federal çalışanlara istifa etmeleri karşılığında 7 maaş teklif etti. Çalışan sayısını azaltmak için harekete geçen Trump'ın yardımları dondurma kararı ise mahkeme tarafından askıya alındı.

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ABD Başkanı Donald Trump, federal çalışanlara 6 Şubat'a kadar istifa etmeleri karşılığında 7 maaş tazminat teklif etti. ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi.

Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edildi. Ayrıca Covid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtildi.

Notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanıldı.

İSTİFA MEKTUPLARI BİLE HAZIR

Çalışanlara gönderilen e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.

Teklifin federal iş gücünün büyük bir bölümünü etkileyebileceği belirtilirken, çalışanların yüzde 43'ünün uzaktan çalıştığı ifade ediliyor.

FEDERAL YARDIM KARARI MAHKEMEYE TAKILDI

Öte yandan Trump yönetimi, yüz milyarlaca liralık federal yardımı dondurma kararı almıştı. Bu karar bölge mahkeme tarafından donduruldu. ABD Bölge Yargıcı Loren AliKhan, söz konusu kararın sağlık hizmetlerinden yol yapımına kadar çeşitli programları tahrip edeceğini savundu.