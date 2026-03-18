Casusluk suçlaması sonrası İran'da İsveçli vatandaşa idam

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının bugün İran’da idam edildiğini duyurdu. İdam sebebinin Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle olduğu vurgulandı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:15

’da İsrail'in dış istihbarat teşkilatı için yaptığı gerekçesiyle bir kişinin bugün edilmesinin ardından açıklama yaptı. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi vatandaşları olduğunu bildirdi.

İRANLI YETKİLİLERLE DEFALARCA GÖRÜŞÜLDÜ

Stenergard, ismi belirtilmeyen şahsın İran’da geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alındığını, İsveç’in ise bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüğünü belirtti. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi. Stenergard ayrıca, idama giden hukuki sürecin adil yargılanma standartlarını karşılamadığını ifade etti.

KEYVANİ, GÖRÜNTÜ VE BİLGİ SAĞLAMAKTAN İDAM EDİLMİŞTİ

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda bugün yer alan bir haberde, Kurosh Keyvani isimli şahsın, Mossad'a İran'daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti. Keyvani'nin idam cezasının yasal sürecin ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından sabah saatlerinde infaz edildiği aktarılmıştı. Keyvani'nin İsrail istihbaratı tarafından internet üzerinden işe alındığı, kendisiyle ilk teması Farsça konuşan bir Mossad görevlisinin kurduğu belirtildi.

