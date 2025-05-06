Çeçen lider Ramazan Kadirov istifa etmek istiyor! Putin'in kararı merak konusu oldu

Rusya'nın Ukrayna girişimiyle beraber Rus lider Vladimir Putin'e verdiği destekle sıklıkla gündeme gelen Çeçen lider Ramazan Kadirov istifa etmek istediğini duyurdu. Yerel "Çeçnya Segodnya" gazetesine konuşan Kadirov, istifa söylentileriyle ilgili soruyu cevaplarken kendisinin böyle bir talebi olduğunu ifade etti. Kadirov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu söylentileri duydum. Farklı şeyler yazıyorlar. Aksine, ben görevimden alınmamı talep ediyorum. Başka birinin kendi girişimleri ve vizyonu olacaktır. Umarım bu talebim desteklenir.''

2007 YILINDAN BERİ KOLTUKTA

Kadirov, Çeçenistan'ın liderliğine 5 Nisan 2007 tarihinde gelmişti. Uzun süredir devam eden görevi boyunca bölgede etkili bir siyasi figür olarak öne çıkan Kadirov'un bu açıklaması, siyasi çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.

Henüz Kremlin'den veya yetkili makamlardan bu talebe dair bir cevap gelmezken, Kadirov'un istifasının kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

RAMAZAN KADİROV KİMDİR?

Ramazan Kadirov, 5 Ekim 1976 tarihinde Çeçenistan'da dünyaya gelmiştir. 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı zafer kutlamaları sırasında İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur.

Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur. Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yapmıştır. Birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direnmiş, İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer almıştır. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmiştir.

Ayrıca RFK Terek Groznıy'nin başkanlığını yapmaktadır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.