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 | Berrak Arican

İngiltere, Rus tehdidine karşı önlem alıyor! Yeni acil durum planı

İngiltere, Rus tehdidine karşı harekete geçti. Hükümet, 20 yıllık acil durum planında güncellemeye gidiyor. Plana siber saldırılar da dahil edilecek.

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İngiltere, Rus tehdidine karşı önlem alıyor! Yeni acil durum planı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:15

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla beraber diğer ülkelerde de tedirginlik artarken İngiltere, Rus askeri saldırısına karşı hazırlığa geçti. İngiliz hükümeti, 20 yıllık acil durum planını güncelleyecek.

The Telegraph'ın haberine göre, planda hükümetin savaş ilanına vereceği karşılık, kabine ve kraliyet üyelerini koruma planı ve kaynak stoklama gibi konular ele alınacak.

İngiltere, Rus tehdidine karşı önlem alıyor! Yeni acil durum planı

SİBER SALDIRI PLANA GİRİYOR

Rusya'ya karşı İngiltere'nin silah üstünlüğü konusunda geri kalmasından endişeli olan bakanlar, savunma açısında da hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. En büyük riskin altyapı tesislerinde, yakıt istasyonlarında nükleer güç santrallerinde olduğunun altı çizildi.

Acil durum planında hiç yer almayan siber saldırı ihtimali de değerlendirilecek. Saldırı anında ne yapılacağı, ne zaman sığınaklara inileceği gibi bilgiler de yer alacak. Savunma yetkilileri, Demir Kubbe gibi hava savunma sistemlerinin de oluşturulmasından yana.

İngiltere, Rus tehdidine karşı önlem alıyor! Yeni acil durum planı

KİEV'E DÜŞEN BOMBALAR İNGİLTERE'YE DÜŞSEYDİ...

Öte yandan İngiltere geçen ay bir rapor yayımladı ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı başlattığı ilk gece Kiev'e düzenlediği hava saldırıları ele alındı. Bu saldırının İngiltere'ye düzenlenmesi durumunda ne olacağı ortaya kondu.

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ETİKETLER
#İngiltere
#rusya
#rusya-ukrayna savaşı
#savunma
#hava saldırısı
#siber saldırı
#kiev
#Acil Durum Planı
#Dünya
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