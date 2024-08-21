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Putin kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim’i öptü! Çeçenistan ziyaretinde dikkat çeken kare

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:38

13 yıl aradan sonra Çeçenistan'a ziyaret gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, kendisine hediye edilen Kur'an'ı Kerim'i öptü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kafkasya turu kapsamında 13 yıl aranın ardından Çeçenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

HER SEFERİNDE İSLAMİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYOR 

Her seferinde İslami değerlere sahip çıkan açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan ziyaretinde de bu hassasiyetini gösterdi. 

Putin kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim’i öptü! Çeçenistan ziyaretinde dikkat çeken kare - 1. Resim

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’da Hazreti İsa Camii'nde kendisine hediye edilen Kur'an'ı Kerim'i öptü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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