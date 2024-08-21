Putin kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim’i öptü! Çeçenistan ziyaretinde dikkat çeken kare

21 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:38

Rus lider Vladimir Putin 13 yılın ardından Çeçenistan'da: Kadirov ile 'yenilmezlik' mesajı verdi

Rus lider Vladimir Putin 13 yılın ardından Çeçenistan'da: Kadirov ile 'yenilmezlik' mesajı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kafkasya turu kapsamında 13 yıl aranın ardından Çeçenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

HER SEFERİNDE İSLAMİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYOR

Her seferinde İslami değerlere sahip çıkan açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan ziyaretinde de bu hassasiyetini gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’da Hazreti İsa Camii'nde kendisine hediye edilen Kur'an'ı Kerim'i öptü.