Çekya'da bir restoran alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:32

Çekya'nın Ústí nad Labem ilinde yer alan Most şehrindeki bir restoranda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.