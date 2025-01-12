Çekya'da bir restoran alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralılar var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:32
Çekya'nın Ústí nad Labem ilinde yer alan Most şehrindeki bir restoranda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Çekya'nın Ústí nad Labem yer alan Most şehrindeki bir restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamada, restoran ve çevresinde yer alan binalardan 30 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna açıklamalarda bulundu.
YANGIN SORASINDA 20 KİŞİ VARDI
Yapılan açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesinde yer alan propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu ileri sürdü. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin olduğunu aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı