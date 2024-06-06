Çekya'da tren faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

06 Haziran 2024 07:07 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:12

İsrail yine okul vurdu: En az 29 kişi öldü

İsrail yine okul vurdu: En az 29 kişi öldü

Prag'dan ana demiryolu koridorunun bir parçası olan Pardubice'de, kasabanın yaklaşık 60 km batısında iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Yerel Acil Durum Sözcüsü Alena Kisiala, Czech TV kanalına yaptığı açıklamada, "Dört kişinin ağır şekilde yaralandığını doğrulayabilirim" dedi.

BÜYÜK FELAKET

Çek televizyonu, trenin çoğu yabancı olmak üzere 300'den fazla yolcu taşıdığını bildirdi.

Başbakan Petr Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden taziyelerini sunarak, kazanın "büyük bir felaket" olduğunu söyledi.

Tren, Slovakya sınırına yakın batı Ukrayna kasabası Chop'a gidiyordu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.