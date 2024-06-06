İsrail yine okul vurdu: En az 29 kişi öldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
06 Haziran 2024 04:34 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 05:17
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladı, en az 29 kişiyi öldürdü.
İsrail yine bir katliama imza attı. Bu kez Gazze'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat'ta yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı El-Sardi okulunu hedef aldı.
En az 29 kişinin öldüğü saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların bulunduğu da öğrenildi.
Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler'in sayısının ilerleyen saatlerde artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: TRT Haber