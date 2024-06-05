İsrail müzakere heyeti gönderme şartını açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 21:55 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:00
İsrail Gazze'de saldırılarını devam ettirirken müzakere konusunda işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Hamas'ın şartlarını açıklamasına rağmen İsrail, Hamas yanıt verene kadar müzakere heyeti göndermeme kararını duyurdu.
İsrail savaş kabinesi, Hamas ateşkes önerisine yanıt verene kadar Doha'ya müzakere heyeti göndermemeye karar verdi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesinin dün, arabulucularla temasları sürdürmek için müzakere heyetini (Kahire ya da Doha'ya) gönderme konusunu ele aldığını duyurmuştu. Savaş kabinesinin son kararına göre Hamas'ın yanıtının beklendiği öne sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı