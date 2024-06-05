İsrail müzakere heyeti gönderme şartını açıkladı

05 Haziran 2024 21:55 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:00

Hamas bu üç maddenin kabulü halinde ateşkese olumlu yanıt verecek

Hamas bu üç maddenin kabulü halinde ateşkese olumlu yanıt verecek

ABD ateşkeste topu Hamas'a attı, İsrail ise halen cevap vermedi

ABD ateşkeste topu Hamas'a attı, İsrail ise halen cevap vermedi

İsrail savaş kabinesi, Hamas ateşkes önerisine yanıt verene kadar Doha'ya müzakere heyeti göndermemeye karar verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesinin dün, arabulucularla temasları sürdürmek için müzakere heyetini (Kahire ya da Doha'ya) gönderme konusunu ele aldığını duyurmuştu. Savaş kabinesinin son kararına göre Hamas'ın yanıtının beklendiği öne sürüldü.