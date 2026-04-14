Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

CENTCOM açıkladı: ABD Hürmüz'e 10 bin asker gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla harekete geçen CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının detaylarını paylaştı. 10 binden fazla personelin görev aldığı operasyonda, ilk 24 saatte hiçbir geminin ablukayı geçemediği bildirildi.

, X hesabından yaptığı paylaşımda İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin güncel durum hakkında bazı bilgileri paylaştı.

10 BİN PERSONEL SAHADA

Açıklamada, 10 binden fazla ABD Donanma, Deniz Piyade ve Hava Kuvvetleri mensubu askeri ile onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının "İran limanlarına giren ve çıkan gemileri abluka altına alma görevini" yürüttüğü belirtildi.

İlk 24 saat içinde hiçbir geminin ABD ablukasını aşamadığı kaydedilen açıklamada 6 ticaret gemisinin, ABD kuvvetlerinin talimatına uyarak geri dönüp Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına yeniden girdiği aktarıldı.

CENTCOM açıkladı: ABD Hürmüz'e 10 bin asker gönderdi

TÜM ÜLKELER İÇİN "TARAFSIZ" ABLUKA

Ablukanın, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız" şekilde uygulandığı da açıklamada vurgulandı.

https://x.com/CENTCOM/status/2044067513625936190

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, 'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

