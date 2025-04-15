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 | Berrak Arican

Cephede yakalanan Çinli askerlerden itiraflar: Savaşa TikTok sayesinde katıldım, Ruslar yalan söyledi

Ukrayna cephesinde Rusya için savaşırken esir düşen iki Çin vatandaşından biri olan Wang Guangjun, savaşa sosyal medya platformu TikTok üzerinden katıldığını anlattı. Diğer Çinli Zhang Renbo ise para kazanmak istediğini fakat kendini savaşta bulacağını tahmin etmediğini söyledi.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:31

Rusya için Ukrayna cephesinde savaşırken yakalanan iki Çin vatandaşı Wang Guangjun ile Zhang Renbo savaşa nasıl katıldıklarını ve Rusya'nın onları nasıl kandırdıklarını anlattılar. Savaşa Çin hükümeti tarafından gönderilmediklerini söyleyen Wang, 1991 doğumlu olduğunu, savaşa ise TikTok'ta gezinirken gördüğü bir reklam ilanıyla katıldığını anlattı.

Cephede yakalanan Çinli askerlerden itiraflar: Savaşa TikTok sayesinde katıldım, Ruslar yalan söyledi

TİKTOK'TAN ASKERE ALMA GÖREVLİSİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Askerliğin Çin'de prestijli bir iş olarak görüldüğünü söyleyen Wang, geçen yaz işini kaybetmesinin ardından askere alma görevlisiyle irtibata geçtiğini, ona Çinli bir askerin Rus ordusunda ayda 200 bin ile 250 bin Rus rublesi (2 bin-3 bin dolar) kazanabileceğini söylendiğini aktardı. Bu maaşın Çin'deki ortalama bir maaştan daha yüksek olduğunu ifade etti.

Cephede yakalanan Çinli askerlerden itiraflar: Savaşa TikTok sayesinde katıldım, Ruslar yalan söyledi

Kendisini işe alan kişinin Rusya'ya seyahatini karşılayacağını ve gerekli belgeleri edinmede yardımcı olacağını söylemesine rağmen bunu yapmadığını anlatan Wang, Rusların banka kartını ve telefonunu elinden aldığını, kazandığı parayı da yönetemediğini söyledi.

RUSYA KİMYASAL SİLAHLA SALDIRDI UKRAYNA ASKERLERİ KURTARDI

Kyiv Independent'a konuşan Wang, Rusların yalanlarının bununla da sınırlı kalmadığını cephede Rusya'nın kimyasal silahıyla hedef alındığını anlattı. Başkent Kiev'deki basın toplantısında konuşan Wang, "Gücümü kaybediyordum ve baygınlık geçiriyordum. Sonra düştüm ve birinin beni yakamdan tutup temiz havaya çıkardığını hissettim'' dedi.

Ukrayna askerleri tarafından yakalandıktan sonra Rus saldırılarının devam ettiğini, Rusya'nın 'sprey gaz' saldırısından kendini Ukrayna askerlerinin kurtardığını söyledi. Wang, "Ukraynalı askerler bizi korudu ve iyi davrandılar" dedi.

Cephede yakalanan Çinli askerlerden itiraflar: Savaşa TikTok sayesinde katıldım, Ruslar yalan söyledi

''HİÇBİR UKRAYNALI ASKERİ ÖLDÜRMEDİM''

Eğitim alanında kontrolün çok sıkı olduğunu bu yüzden kaçmanın çok zor olduğunu anlatan Wang, hiçbir Ukraynalı askeri öldürmediğini iddia etti.

Wang, “Savaşta yer almak isteyen Çin vatandaşlarına bunu yapmamaları gerektiğini söylemek istiyoruz. Çünkü Ruslardan duyduğumuz her şey yalanmış. Rusya'nın o kadar da güçlü olmadığı ve Ukrayna'nın da o kadar zayıf olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden savaşlara hiç katılmamak daha iyi" ifadelerini kullandı.

Cephede yakalanan Çinli askerlerden itiraflar: Savaşa TikTok sayesinde katıldım, Ruslar yalan söyledi

''KENDİMİ SAVAŞTA BULACAĞIMI TAHMİN ETMEDİM''

Cephede yakalanan bir diğer Çinli Zhang Renbo ise 1998 doğumlu olduğunu, varlıklı bir aileden geldiğini, itfaiye eri olarak çalıştığını anlattı. Rusya'ya aralık ayında geldiğini önce bir inşaatta çalışmak için teklif aldığını ardından askere alındığını söyledi. Zhang, “Para kazanmak istiyordum ama kendimi savaşta bulacağımı tahmin etmemiştim” dedi. Ayrıca Zhang, yakalanana kadar hiç Ukraynalı asker görmediğini iddia etti.

Öte yandan hem Wang hem de Zhang Çin'in neresinden geldiklerini söylemedi. İkili, Çin hükümetiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Rus ordusuyla kendi özgür iradeleriyle bir sözleşme imzaladıklarını iddia etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna ve Rusya Savaşı neden başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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