Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı

1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer felaketinden yayılan iyonlaştırıcı radyasyonun (IR) neden olduğu DNA hasarı, o dönemde radyasyona maruz kalan kişilerin çocuklarında görülmeye başlandı. Bilim insanları, yaptıkları keşif ile radyasyonun etkilerinin nesiller arası bir bağa sahip olduğunu ilk kez net bir şekilde kanıtlamış oldu.
Science Alert'in haberine göre, daha önceki çalışmalar genetik hasarın ebeveynden çocuğa geçip geçmediği konusunda kesin sonuçlar vermekten uzak kalmıştı. Ancak Bonn Üniversitesi'nden bir ekip liderliğinde yürütülen yeni araştırma, konuya farklı bir açıdan yaklaşarak belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefledi.
Araştırmacılar, gelecek nesildeki yeni DNA mutasyonlarını tek tek ayıklamak yerine, "kümelenmiş de novo mutasyonlar" (cDNMs) olarak bilinen yapıları mercek altına aldı. Ebeveynlerde bulunmayan ancak çocuklarda birbirine yakın konumda tespit edilen bu iki veya daha fazla mutasyon, radyasyon maruziyeti sonucu ebeveyn DNA'sında meydana gelen kırılmalardan kaynaklanıyor.
Konuyla ilgili yayımlanan makalede araştırmacılar şu ifadelere yer verdi: "Radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında cDNM sayısında önemli bir artış ve doz tahminleri ile ilgili çocuklardaki cDNM sayısı arasında potansiyel bir ilişki saptadık."
Yürütülen çalışmanın, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona uzun süre maruz kalan babaların, insan genomu üzerinde nesiller boyu süren bir etki oluşturduğuna dair ilk kanıtı sunduğu belirtildi.
Çalışmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.