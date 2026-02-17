1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer felaketinden yayılan iyonlaştırıcı radyasyonun (IR) neden olduğu DNA hasarı, o dönemde radyasyona maruz kalan kişilerin çocuklarında görülmeye başlandı. Bilim insanları, yaptıkları keşif ile radyasyonun etkilerinin nesiller arası bir bağa sahip olduğunu ilk kez net bir şekilde kanıtlamış oldu.

Dinle Özetle

Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 101

HABERİN ÖZETİ Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı Çernobil felaketinden yayılan radyasyonun neden olduğu DNA hasarı, maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında "kümelenmiş de novo mutasyonlar" şeklinde ilk kez net bir şekilde kanıtlandı. Çernobil radyasyonunun neden olduğu DNA hasarı, maruz kalan kişilerin çocuklarında görüldü. Bu, radyasyonun etkilerinin nesiller arası olduğunu gösteren ilk net kanıt oldu. Araştırma, çocuklarda ebeveynlerde bulunmayan "kümelenmiş de novo mutasyonlar" (cDNMs) üzerinde yoğunlaştı. cDNM'ler, radyasyona maruz kalan ebeveynlerin DNA'sındaki kırılmalardan kaynaklanıyor. Çalışma, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan babaların insan genomu üzerinde nesiller boyu etki oluşturduğuna dair ilk kanıtı sundu.

Science Alert'in haberine göre, daha önceki çalışmalar genetik hasarın ebeveynden çocuğa geçip geçmediği konusunda kesin sonuçlar vermekten uzak kalmıştı. Ancak Bonn Üniversitesi'nden bir ekip liderliğinde yürütülen yeni araştırma, konuya farklı bir açıdan yaklaşarak belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefledi.

"KÜMELENMİŞ DE NOVO MUTASYONLAR" İZLENDİ

Araştırmacılar, gelecek nesildeki yeni DNA mutasyonlarını tek tek ayıklamak yerine, "kümelenmiş de novo mutasyonlar" (cDNMs) olarak bilinen yapıları mercek altına aldı. Ebeveynlerde bulunmayan ancak çocuklarda birbirine yakın konumda tespit edilen bu iki veya daha fazla mutasyon, radyasyon maruziyeti sonucu ebeveyn DNA'sında meydana gelen kırılmalardan kaynaklanıyor.

Konuyla ilgili yayımlanan makalede araştırmacılar şu ifadelere yer verdi: "Radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında cDNM sayısında önemli bir artış ve doz tahminleri ile ilgili çocuklardaki cDNM sayısı arasında potansiyel bir ilişki saptadık."

İNSAN GENOMU ÜZERİNDEKİ İLK KANIT

Yürütülen çalışmanın, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona uzun süre maruz kalan babaların, insan genomu üzerinde nesiller boyu süren bir etki oluşturduğuna dair ilk kanıtı sunduğu belirtildi.

Çalışmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.