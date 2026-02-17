Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı

Almanya'daki Bonn Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, 1986'daki Çernobil nükleer felaketinden yayılan radyasyonun, o dönem maruz kalan işçilerin çocuklarında kalıcı DNA hasarı bıraktığını ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:44

1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer felaketinden yayılan iyonlaştırıcı radyasyonun (IR) neden olduğu , o dönemde radyasyona maruz kalan kişilerin çocuklarında görülmeye başlandı. Bilim insanları, yaptıkları keşif ile radyasyonun etkilerinin nesiller arası bir bağa sahip olduğunu ilk kez net bir şekilde kanıtlamış oldu.

Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı

0:00 101
HABERİN ÖZETİ

Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çernobil felaketinden yayılan radyasyonun neden olduğu DNA hasarı, maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında "kümelenmiş de novo mutasyonlar" şeklinde ilk kez net bir şekilde kanıtlandı.
Çernobil radyasyonunun neden olduğu DNA hasarı, maruz kalan kişilerin çocuklarında görüldü.
Bu, radyasyonun etkilerinin nesiller arası olduğunu gösteren ilk net kanıt oldu.
Araştırma, çocuklarda ebeveynlerde bulunmayan "kümelenmiş de novo mutasyonlar" (cDNMs) üzerinde yoğunlaştı.
cDNM'ler, radyasyona maruz kalan ebeveynlerin DNA'sındaki kırılmalardan kaynaklanıyor.
Çalışma, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan babaların insan genomu üzerinde nesiller boyu etki oluşturduğuna dair ilk kanıtı sundu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Science Alert'in haberine göre, daha önceki çalışmalar genetik hasarın ebeveynden çocuğa geçip geçmediği konusunda kesin sonuçlar vermekten uzak kalmıştı. Ancak Bonn Üniversitesi'nden bir ekip liderliğinde yürütülen yeni araştırma, konuya farklı bir açıdan yaklaşarak belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefledi.

Çernobil'de çalışan işçilerin çocuklarında ilk kez mutasyon saptandı

"KÜMELENMİŞ DE NOVO MUTASYONLAR" İZLENDİ

Araştırmacılar, gelecek nesildeki yeni DNA mutasyonlarını tek tek ayıklamak yerine, "kümelenmiş de novo mutasyonlar" (cDNMs) olarak bilinen yapıları mercek altına aldı. Ebeveynlerde bulunmayan ancak çocuklarda birbirine yakın konumda tespit edilen bu iki veya daha fazla mutasyon, radyasyon maruziyeti sonucu ebeveyn DNA'sında meydana gelen kırılmalardan kaynaklanıyor.

Konuyla ilgili yayımlanan makalede araştırmacılar şu ifadelere yer verdi: "Radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında cDNM sayısında önemli bir artış ve doz tahminleri ile ilgili çocuklardaki cDNM sayısı arasında potansiyel bir ilişki saptadık."

İNSAN GENOMU ÜZERİNDEKİ İLK KANIT

Yürütülen çalışmanın, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona uzun süre maruz kalan babaların, insan genomu üzerinde nesiller boyu süren bir etki oluşturduğuna dair ilk kanıtı sunduğu belirtildi.

Çalışmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı
ETİKETLER
#Dna Hasarı
#Çernobil Felaketi
#Radyasyon Etkisi
#Nesiller Arası Genetik
#De Novo Mutasyonlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.