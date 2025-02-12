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 | Berrak Arican

Cesetle evde kalakalınca yaptığı herkesi şoke etti! Polisler harekete geçti

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir adam, 100 yaşında hayatını kaybeden annesini tekerlekli sandalyeyle sokaklarda gezdirdi. Yaşlı kadının kısa bir süre önce evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 15:59

Brezilya'da bulunan Rio de Janeiro şehrinde 100 yaşındaki bir kadının cansız bedenini, oğlu tekerlekli sandalyede sokaklarda gezdirdi. 100 yaşındaki Aurora Marques'in kısa bir süre önce evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesinin cansız bedenini gezdiren Marques, ev sahiplerinin kendilerini evlerinden çıkarmak istediğini bu yüzden annesinin rahatsızlandığını anlattı.

EVDE CESETLE KALAKALDI

Annesi için sağlık görevlilerini çağırdığını söyleyen Marques, bir doktorun ölümü kayda aldığını ardından da cesedin Sosyal Yardım Departmanı tarafından alınacağını söylediğini aktardı. Fakat hiç kimsenin gelmediğini söyleyen Marques, evde annesinin cansız bedeniyle kalakaldığını anlattı. Annesinin cansız bedenini, Sosyal Yardım Merkezine götürmek için tekerlekli sandalyeye koyduğunu bu yüzden dışarı çıktığını söyleyen Marques, cesedin büyük kısmını siyah bir battaniyeyle örttükten sonra üzücü yolculuğuna başladığını söyledi.

''SEN KAFAYI YEMİŞSİN''

Tekerlekli sandalyeyi sokakta iterken, yerel uyuşturucu satıcılarının onu durdurup Marques'i öldürmekle suçladığı iddia edildi. Mahalle sakinlerinden biri ona "Sen kafayı yemişsin" diye bağırdı.

Marques'in cesedi sokaktan alınarak yerel morga götürüldü. Otopsi sonucu bekleniyor.

İsmi açıklanmayan oğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

''ARADIK, ULAŞAMADIK''

Mobil Acil Bakım Servisi yaptığı açıklamada, cesedi almak ve ücretsiz defin işlemlerini planlamak için aileyle iletişime geçtiklerini ancak yapılan aramaların cevapsız kaldığını belirtti. Sosyal Yardım Departmanı da yaptığı açıklamada, aileye ücretsiz defin hizmeti sağlayacaklarını ve Marques'in oğlunun kendileriyle iletişime geçmesini beklediklerini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

YAŞLILIKTAN ÖLMEK NEDİR?
Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hücrelerin kendilerini eskisi kadar kolay yenileyememesi gibi bazı yaygın sorunlar onları daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle, daha genç ve sağlıklı bir insanın göreceli olarak kolaylıkla atlatabileceği bazı hastalıklar, yaşlı bir insanda ölüme neden olabilir.
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#Dünya
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