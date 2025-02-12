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 | Berrak Arican

Çocuk bedenine hapsolan 18 yaşındaki kız mücadelesini kaybetti! Nadir hastalık dünyada sadece 18 kişide var

İtalya'da yaşayan 18 yaşındaki Elena, kendisini bir çocuğun bedenine hapseden son derece nadir bir hastalığın ardından hayatını kaybetti. Elena, dünyada sadece 18 kişide olduğu bilinen hastalık yüzünden asla yaşını göstermiyordu ve bir çocuk bedenine sahipti.

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Çocuk bedenine hapsolan 18 yaşındaki kız mücadelesini kaybetti! Nadir hastalık dünyada sadece 18 kişide var
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:58

İtalya'da dünyanın en ilginç hastalıklarından birine sahip olan 18 yaşındaki Elena mücadelesini kaybetti. 2016 yılında mitokondriyal hastalık teşhisi konulan Elena, 18 yaşında olmasına rağmen bir çocuğun vücuduna sahipti. Annesi Andreea, kızının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

İtalya'da bilinen tek vaka olan Elena, yaşına göre az kiloya sahipti, büyüyemiyordu ve hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle birçok organı da düzgün çalışmıyordu.

ÇOCUK BEDENİNE HAPSOLMUŞTU

Elena, 18 yaşında olmasına rağmen bedeni küçük bir çocuğun bedenine hapsolmuş bir haldeydi. Buna rağmen genç kız, hayatı dolu dolu yaşamayı tercih etti, hayata, müziğe olan sevgisiyle tanındı.

Elena'nın annesi Andreea, kızının hastalığının tedavisi olmamasına rağmen umutlarını hiç kaybetmediklerini sosyal medyadaki paylaşımla dile getirdi. Andreea, kızının ölümünden önce yaptığı açıklamada, "Sen bizim hayatımızsın... Benim ve babanın hayatı. Mücadeleye devam et prenses." yazıyordu.

ANNESİNDEN DUYGUSAL VEDA

İki gün sonra Andreea, Elena'nın gülümsediği bir fotoğrafı duygusal bir mesajla paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

"Elena, canım, seni bu gülümsemeyle hatırlamak istiyorum. Şimdi meleklerle birlikte şarkı söyleyeceksin. Ailen seni sonsuza dek sevecek. Bir gün tekrar görüşeceğiz."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Takipçileri ona sevgi ve destek mesajları bırakmakta gecikmedi. Bir kullanıcı şunları söyledi: “Elena, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın hayatına dokundu.

Bir diğeri ise şunları ekledi: “Sizi tanımak ve sizinle birlikte olabilmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı.”

DÜNYADA BİLİNEN 18 VAKA VAR

Elena, annesi Andreea, babası Paolo Delle Piane, kardeşleri Daniele ve Luca ve en küçük kardeşi Vittoria ile birlikte yaşadığı Cenova'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan Journal of Medical Genetics'e göre hastalık o kadar nadir ki 2020 itibarıyla dünya çapında sadece 18 bilinen vaka var.

Sıkça Sorulan Sorular

MİTOKONDRİYAL HASTALIK NEDİR?
Genetik bozukluğa sahip olan kişiler genellikle nöbetler, zihinsel engellilik ve kas koordinasyonunun eksikliğine neden olan nörolojik bir durum olan ataksi gibi sorunlar yaşarlar.
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#Sağlık
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