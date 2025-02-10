Tırnağının yanındaki deriyi eliyle kopardı, soluğu hastanede aldı! Uzmanlardan uyarı geldi

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Gabi Amoils, bir buluşma sırasında biraz sıkıldığını ve tırnaklarıyla ilgilenirken yanındaki deriyi yolduğunu anlattı. Bunun aslında bir alışkanlığı olduğunu, yıllarca düşüncesizce bunu yaptığını söyleyen Gabi, bu sebepten hastanelik olunca başına gelenleri herkese anlatıp, uyarılarda bulundu.

ELDEKİ 'ÇÜRÜK DOMATES'

Parmağının şiştiğini, gün geçtikçe güçten düştüğünü söyleyen Gabi, sanki elinde ''büyük, şişman bir çürük domates'' taşıdığını söyleyerek parmağının geldiği hali anlattı. Sivilceye benzeyen beyaz bir nokta ve kızarıklık meydana gelince aile hekimine başvurduğunu söyleyen Gabi, ilk olarak bir antibiyotik verildiğini fakat hiçbir işe yaramadığını ifade etti.

'PARONİŞİ' ENFEKSİYONU

Yahoo News'in haberine göre, başarısız tedavi sürecinin ardından hastanenin acil servisine gittiğini anlatan Gabi, burada parmağından adeta büyük bir irin çıkarıldığını söyledi. Doktorlar, Gabi'nin parmağının 'paronişi' adı verilen bir enfeksiyon nedeniyle bu hale geldiğini açıkladı. Bakterilerin tırnak etine adeta yuva yapması nedeniyle oluşan enfeksiyon tedavinin ardından 5 ila 10 gün içinde iyileşme gösterdi.

''BU ALIŞKANLIĞINIZDAN VAZGEÇİN!''

Gabi, tedaviden sonra parmağının normale döndüğünü, ancak büyütüldükten sonra parmağındaki fazla deriyi kesmek zorunda kaldığını açıkladı. Tırnaklarının yanındaki deriyi elle yolma alışkanlığı olanları uyaran Gabi, ''Sakın bunu yapmayın'' uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise bu sebeple insanların parmaklarını kaybedebileceklerini, bir terslik olduğunu düşündüklerinde doktora başvurmaları gerektiğine dair açıklamada bulundu.