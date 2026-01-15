Menü Kapat
 Selahattin Demirel

CIA Çin vatandaşlarına casusluk çağrısı yaptı! Bilgileri nasıl paylaşacakları bile anlatıldı

ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA, Çin'le ilgili bilgi toplamak için gözünü Çin vatandaşlarına dikti. Teşkilat, bilgilerin paylaşılmasıyla ilgili bir de video yayınladı. Bilgi paylaşımında cihazların fabrika ayarlarına sıfırlanması ve VPN detayı ise dikkat çekti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin hükümeti hakkında gizli bilgilere sahip olan tüm Çin vatandaşlarını bu bilgileri kendileriyle paylaşmaya davet ederek, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla gizli bilgilerin güvenli bir şekilde nasıl paylaşılabileceğine ilişkin yönergeler paylaştı.

"BİZE GERÇEKLERİ İLETEBİLECEK İNSANLAR ARIYORUZ"

CIA, paylaştığı video ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hükümeti hakkında kendilerine bilgi ulaştırabilecek Çin vatandaşlarının güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için talimatlar yayınladı. Çince paylaşılan talimatlarda, "CIA, Çin’e ilişkin gerçekleri bilmek istiyor. Bize gerçekleri iletebilecek insanlar arıyoruz" denildi.

CIA Çin vatandaşlarına casusluk çağrısı yaptı! Bilgileri nasıl paylaşacakları bile anlatıldı

PAYLAŞMA USULÜ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANLATILDI

Bilgiye sahip olanların izlemeleri tavsiye edilen adımların sıralandığı videoda, bunlar yapılırken halka açık Wi-Fi ve kişisel olmayan cihazlar kullanılması, VPN kullanılması, izlenebilir uygulamalardan kaçınılması, bilgilerin CIA’in internet sitesi üzerinden gönderilmesi ve sonrasında tüm izlerin silinmesi gibi yönergelere yer verildi.

"CİHAZ ALIP FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAYIN"

Videoda, "Size ait herhangi bir kişisel bilgi vermeden, nakit ya da hediye kartlarıyla yeni veya ikinci el cihazlar satın alın. İkinci el cihazlar için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın" denildi.

CIA Çin vatandaşlarına casusluk çağrısı yaptı! Bilgileri nasıl paylaşacakları bile anlatıldı

Videoda, "Anonim bir bağlantı için halka açık Wi-Fi bulunan kamusal bir yer bulun. Ekranınızın bir kamera ya da başka kişiler tarafından görünmemesi kritik önem taşır. ABD veya Batı merkezli bir şirkete ait bir internet tarayıcısı ve VPN yazılımı indirin. Ardından yalnızca bizimle iletişim kurmak için Batılı bir e-posta hizmeti sağlayıcısı üzerinden yeni ve anonim bir e-posta adresi oluşturun. Bu hesabı oluştururken, kesinlikle geri izlenerek size ulaşılmasını sağlayacak hiçbir kişisel bilgi girmemeniz çok önemlidir" denildi.

"BİLGİLERİ GÖNDERİP RUTİNİNİZE DEVAM EDİN"

Bunların mümkün şartlarda önce yurt dışına çıkıldıktan sonra yapılması da tavsiye edilen videoda, "Bize mesaj gönderdiğinizde lütfen o andaki geçici konumunuzu ve iletişim bilgilerinizi paylaşın. Bizimle iletişime geçtikten sonra CIA, gönderdiğiniz bilgileri değerlendirecektir. Bu süre zarfında lütfen günlük rutininize normal şekilde devam edin" denildi.

CIA Çin vatandaşlarına casusluk çağrısı yaptı! Bilgileri nasıl paylaşacakları bile anlatıldı

GEÇEN YIL DA BENZER BİR VİDEO YAYINLADI

CIA, geçtiğimiz yıl da benzer bir video yayınlamış ve ülkenin ekonomi, maliye ve ticaret politikalarına dair bilgisi olan Çin vatandaşlarını CIA’e bilgi sağlaması için çağrıda bulunmuştu. Videoda savunma sanayi, ulusal güvenlik, diplomasi, bilim, ileri teknoloji veya bu alanlarda çalışan insanlarla irtibat halinde olan Çin vatandaşları da CIA ile irtibat kurmaya davet edilmişti.

