Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, gözünü Latin Amerika'dan henüz çekmedi. Bir sonraki hedefi Meksika olduğu belirtilen Trump'ın kartellerle mücadele için bölgeye asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 15:05

Başkanı 'ın emriyle 'ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı ve eşi Cilia Flores'in kaçırılmasının ardından yeni hedef . Amerikan basınından New York Times (NYT), ABD'nin Meksika'ya sınır ötesi uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD askeri birliklerinin operasyonlara katılmasına izin vermesi için baskı yaptığını yazdı.

Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor

KARTELLERE KARŞI ORTAK BASKINLAR

Habere göre, Trump yönetimi, Meksika’dan özel kuvvetler ya da CIA personelinin kartellere karşı yürütülecek ortak baskınlarda Meksika birliklerine eşlik etmesini resmi olarak talep etti. Özellikle fentanil üretim laboratuvarlarının ülke içindeki hedeflerine yönelik operasyonlar için bu konu gündeme getirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump önceki haftalarda Fox News’e verdiği bir röportajda, “kartellerin Meksika’yı yönettiğini” söyleyerek, gerektiğinde yurt içi hedeflere yönelik askeri saldırıların dahi gündemde olabileceğini ima etti.

Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor

MEKSİKA TEPKİLİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump ile yaptığı güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığı görüşmesinden sonra, ABD askeri müdahalesini açıkça reddetti. Sheinbaum, konuşmanın “iyi geçtiğini” ancak herhangi bir yabancı askeri harekatın Meksika egemenliğine aykırı olduğunu vurguladı.

Daha önceki açıklamalarında da Sheinbaum, ABD ile iş birliğinin ulusal egemenlik çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump denizin ardından karayı vuracak! İran'a da tehditlerini yineledi: Onları sert vuracağız!
ETİKETLER
#donald trump
#Meksika
#abd
#nicolas maduro
#venezuela
#Claudia Sheinbaum
#Uyuşturucu Kartelleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.