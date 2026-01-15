Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçırılmasının ardından yeni hedef Meksika. Amerikan basınından New York Times (NYT), ABD'nin Meksika'ya sınır ötesi uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD askeri birliklerinin operasyonlara katılmasına izin vermesi için baskı yaptığını yazdı.

KARTELLERE KARŞI ORTAK BASKINLAR

Habere göre, Trump yönetimi, Meksika’dan özel kuvvetler ya da CIA personelinin kartellere karşı yürütülecek ortak baskınlarda Meksika birliklerine eşlik etmesini resmi olarak talep etti. Özellikle fentanil üretim laboratuvarlarının ülke içindeki hedeflerine yönelik operasyonlar için bu konu gündeme getirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump önceki haftalarda Fox News’e verdiği bir röportajda, “kartellerin Meksika’yı yönettiğini” söyleyerek, gerektiğinde yurt içi hedeflere yönelik askeri saldırıların dahi gündemde olabileceğini ima etti.

MEKSİKA TEPKİLİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump ile yaptığı güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığı görüşmesinden sonra, ABD askeri müdahalesini açıkça reddetti. Sheinbaum, konuşmanın “iyi geçtiğini” ancak herhangi bir yabancı askeri harekatın Meksika egemenliğine aykırı olduğunu vurguladı.

Daha önceki açıklamalarında da Sheinbaum, ABD ile iş birliğinin ulusal egemenlik çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini söylemişti.