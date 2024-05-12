CIA, Hamaslı yöneticilerin yerlerini MOSSAD'a bildirdi!

12 May 2024 12:18 - Güncelleme : 12 May 2024 12:19

İsrail’in 7 Ekim tarihinde başlattığı soykırımın en büyük destekçisi Amerika, son aldığı karar ile İsrail’in Refah bölgesinde yapacağı geniş çaplı operasyonları desteklemeyeceğini, hatta böyle bir durumda silah yardımlarını da keseceğini bildirmişti.

Gazze’de 218 gündür soykırım yapan İsrail, Refah bölgesinde ufak çaplı operasyonların yanı sıra geniş çaplı operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in bu operasyonlardan vazgeçmesi için istihbarat bilgilerini kullanmaya başladı.

CIA tarafından hazırlanan rapor, İsrail’in istihbarat birimi MOSSAD ve Şin Bet ile paylaşıldı. Hazırlanan raporda Hamaslı üst düzey yöneticilerin ve çocuklarının bulunduğu yerler paylaşıldı.

İsrail’in Refah bölgesinde yapacağı operasyonlardan vazgeçmesi için hazırlandığı iddia edilen raporda, Gazze şeridinde bulunan tüneller ile ilgili bilgilerinde olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamalarda, ABD’nin İsrail’le istihbarat anlamında geniş, uzun ve sağlam bir ilişkisi olduğunu ifade etmişti.

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CNN International’ın yayınına katılan ABD Başkanı Joe Bıden, İsrail’in Refah bölgesinde yapacağı geniş çaplı operasyonları desteklemediğini, olası bir durumda silah yardımını da keseceklerini ifade etti.

Ayrıca Filistinlilere barınak sağlanmasını ve Gazzeli vatandaşlara su, yiyecek ve ilaç sağlamak için dağıtım mekanizmaları oluşturulması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.