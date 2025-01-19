CIA'in 60 yıldır gizlediği kitaptaki yasak kalktı! Senaryolar ortaya çıktı

19 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:10

ABD istihbaratı CIA'in 60 yıldır gizli tuttuğu, ABD Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar çalışan Chan Thomas'a ait ''Adem ve Havva Hikayesi'' isimli kitap üzerindeki yasak kalktı. Yazarının UFO araştırmalarıyla tanındığı, 'Dünyanın sonu' konulu kitaptaki bilinmeyen ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

CIA'in 60 yıldır gizli tuttuğu ''Adem ve Havva Hikayesi'' isimli kitap üzerindeki yasak kalktı. ABD Hava Kuvvetleri'nin eski bir çalışanı olan Chan Thomas tarafından yazılan ve dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı sonlara yer verilen kitabın bir kısmı 2013 yılında yayımlandı. fakat birçok kısmı gizli tutulmaya devam edildi. Son olarak ise CIA, kitabın tamamen halka açılmasına izin verdi.

FELAKET SENARYOLARI

UFO araştırmalarıyla tanınan yazar Chan Thomas, kitabı 1966 yılında kaleme aldı. Dailymail'in haberine göre, Thomes, kitapta, Dünya'nın her 6.500 yılda bir büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Thomas'a göre, bu felaketler esnasında Dünya'nın manyetik kutupları aniden yer değiştiriyor. Bu durum ise depremlere, tsunamilere ve yıkıcı hava olaylarına neden oluyor. Hatta kitapta Los Angeles, San Francisco ve New York gibi şehirlerin tamamen yok olacağı yazıyor.

Felaket senaryosu ise şu şekilde betimleniyor:

"Kaliforniya’daki dağlar, rüzgarda sallanan otlar gibi titrer. Pasifik Okyanusu iki mil yüksekliğinde bir su duvarına dönüşerek doğuya doğru hızla ilerler. Birkaç saat içinde Los Angeles, San Francisco ve diğer büyük şehirler tamamen yok olur ve birer efsane haline gelir."

Yazar Thomas'a göre bu felaketler ABD ile sınırlı değil. Yedi kıta bu olaylardan etkilenecek, kutup kaymaları ve iklim değişiklikleri meydana gelecek hatta Dünya tamamen farklı bir yüzeye dönüşecek.

BİLİM İNSANLARI KİTAP HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Bilim insanları ise Thomas'ın bu senaryolarının bilimsel açıdan bir değer taşımadığını belirtiyor. NASA’dan araştırmacı Martin Mlynczak, bu iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını belirterek şunları söylüyor:

"Bu teorilerin arkasında ne bir kanıt var ne de fizik kurallarıyla uyumlu. Eğer Thomas’ın bahsettiği gibi bir olay her 6.500 yılda bir yaşansaydı, bunu Dünya’nın tarihsel kayıtlarında açıkça görürdük."

NASA’ya göre, Dünya’nın manyetik kutupları tarih boyunca birçok kez yer değiştirdi, ancak bu süreçler milyonlarca yıl içinde kademeli olarak gerçekleşti ve Thomas’ın anlattığı gibi yıkıcı bir etki oluşturmadı.

CIA KİTABI NEDEN SAKLADI?

CIA'in bu kitabı 60 yıl boyunca neden sakladığı ise bilinmiyor. Fakat kitabın toplumda infial, panik oluşturmasından korkulduğu için gizlendiğine dair iddialar var. Thomas’ın geçmişte McDonnell Douglas isimli bir havacılık ve uzay şirketinde gizli projelerde çalıştığı biliniyor. Ancak CIA ile doğrudan bir bağı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.