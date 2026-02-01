Çiftlik evi satışında küçücük yazılmış bir şart alıcıların tüylerini diken diken etti!

İngiltere'nin çevrimiçi gayrimenkul sitesi olan Rightmove'da listelenen küçük bir çiftlik evi, "rüya gibi bir kırsal tatil yeri" olarak satışa çıktı. Ancak olayı ilginçleştiren ise gayrimenkulun satış ilanında küçük harflerle yazılmış olağanüstü bir uyarının yer alması...

Emlakçılar tarafından sevilen süslü bir üslupla yazılmış olan ilan, sıradan bir ilan gibi başlıyor ve mülkün "sakin bir doğal ortam ve vahşi yaşam için bir cennet" olduğunu vaat ediyor.

Buraya kadar her şeyin normal olduğu ilanda yeni bir yuva arayanların, ilandaki açıklamanın son satırına geldiğinde işler, "Lütfen önceki sahibinin gizli bir köşeye gömüldüğünü unutmayın.” sözleriyle ürkütücü bir hal alıyor.

South Downs Milli Parkı'nın tenha bir bölgesinde bulunan üç yatak odalı ev, bir yıldan fazla bir süredir piyasada satılamadan kaldıktan sonra, kısa süre önce 600.000 sterlinlik (yaklaşık 35 milyon 735 bin TL) bir teklif aldı.

KÖPEĞİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTEMİŞ

Emlakçılar tarafından “nadir bir fırsat” ve “büyük potansiyel” olarak tanımlanan bu karakteristik yer, dar bir kır yolunun sonunda yer alıyor ve bir zamanlar bir çiftliğe ait olan üç mülkten oluşan bir grubun parçası olarak biliniyor.

Açık tarlalarla çevrili olan bu ev, geniş bir oturma ve yemek odası, orijinal özellikleri, müstakil çift garajı ve birkaç araçlık park yeri ile övünüyor. Ancak, günümüzde ise ormanın bir köşesinde, eski sahibi ve köpeğinin mezarı bulunuyor.

Daily Mail, bu arazide gömülü olan kişinin, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmayan emekli çiftçi Brian Gibbins olduğunu ortaya çıkardı. Bir zamanlar yakınlardaki Ryefield Çiftliği'nin sahibi olduğu ve annesiyle birlikte orada yaşarken toprağı işlediği söyleniyor.

Emekli olduktan sonra, Gibbins'in evi yenilediği ve oraya taşındığı, ailesine ait olan çiftliği ise sattığı bildirildi.

Orada siyah Labrador'uyla sakin bir hayat sürdü ve yaklaşık 18 ay önce, 80'li yaşlarının ortasında ölmeden hemen önce son isteği olarak kendi arazisinde, köpeğinin yanında gömülmek istedi ve bu isteği gerçekleştirildi.

Bir komşusu Gibbins için, "İyi bir adamdı, oldukça karakterliydi, ama onu uzun süredir tanımıyordum. 80'li yaşlarının ortalarındaydı. Engelliydi. Düzenli olarak gelip ona bakan bir bakıcısı vardı. O köpeğini çok severdi ve ben de iki köpeğimle birlikte ona gider ve onunla konuşurdum. Onu ziyaret eder ve sohbet ederdik. Evli değildi ve sanırım ailesi de yoktu. Yaşlı annesiyle birlikte yaşıyordu. Ryefield Çiftliği'nin sahipleriydiler ve herkesin dediğine göre oldukça iyi bir çiftçiydi.” ifadelerine yer verdi.