Dünya
Çığ felaketi: 7 dağcı Nepal'de hayatını kaybetti

Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düştü. Felakette, 2 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 Alman, 1 Fransız ve rehber olarak görev yapan 2 Nepalli hayatını kaybetti.

Çığ felaketi: 7 dağcı Nepal'de hayatını kaybetti
Himalayalar'ın kısmında 5 bin 630 metre yükseklikte bulunan Yalung Ri Dağı'nda tırmanış yapan dağcılar, çığın altında kaldı. Yetkililer, beşi yabancı 7 dağcının hayatını kaybettiğini bildirdi. ekiplerinin aktardığına göre, dün yerel saatle 09.00 sıralarında meydana gelen olayda ölen dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı, beşi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Çığ felaketi: 7 dağcı Nepal'de hayatını kaybetti

Kurtarılan 8 kişi de başkent Katmandu’da tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler arasında 2 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 Alman, 1 Fransız ve rehber olarak görev yapan 2 Nepallinin bulunduğu aktarıldı.

KARIN 3-5 METRE ALTINDA KALDILAR

Dağcılık platformu Seven Summit Treks Başkanı Mingma Sherpa yaptığı açıklamada, "Diğer 5 dağcının cesetleri karın yaklaşık 3-5 metre altında olabilir. Onlara ulaşmak zaman alacak" dedi.

Çığ felaketi: 7 dağcı Nepal'de hayatını kaybetti

Kurtarılan yaralı dağcı, Nepal medyasına yaptığı açıklamada, defalarca yardım çağrısında bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Kurtarma ekibi zamanında gelseydi, daha fazla hayat kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yerel Polis Müdür Yardımcısı Gyan Kumar Mahato yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarının kötü hava şartları ve lojistik sorunlar nedeniyle sekteye uğradığını, bu yüzden helikopterlerin uçamadığını ve bölgeye yaya olarak ulaşmanın da zor olduğunu aktardı.

#Nepal
#ölüm
#kurtarma
#heyelan
#Yalung Ri Dağı
#Dağcılık
#Himalayalar
#Dağcılık
#Himalayalar
#Yalung Ri Dağı
#Dünya
